Pénzügy

Ingatlant és gépjárművet biztosítanak leginkább a magyarok egy felmérés szerint

A magyarok kétharmadának van valamilyen típusú biztosítása; a többség vagyonvédelmi biztosításokkal rendelkezik, ezeket leginkább ingatlanokra és gépjárművekre kötik az UNIQA Biztosító országos lefedettségű felmérése szerint.



Az MTI-nek kedden elküldött összefoglalóból kiderül, hogy az online kutatás során megkérdezett 18-50 évesek fele életbiztosítást is kötött. A diplomások zömének legalább három biztosítása van, az iskolázottság emelkedésével nő a biztosítással rendelkezők aránya is.



A megkérdezettek csaknem negyede vett igénybe utasbiztosítást az elmúlt egy évben, a párok és családok esetében főleg a nők kötik meg ezeket. A diplomások között magasabb az arány, elsősorban azért, mert ők többet utaznak.



Az elmúlt hat hónapban a megkérdezettek negyede mondott le bármilyen biztosítási terméket.



Bizonytalan gazdasági környezetben általában megnő az igény a megtakarítási jellegű termékek iránt, főként a diplomások részéről, akik eleve nagyobb arányban vesznek igénybe biztosításokat. Emellett a fiatalabb korosztály is az átlagnál élénkebben érdeklődik a különböző vagyonbiztonsági termékek iránt - jelezte az UNIQA a felmérés eredménye alapján.