Kormány

Szentkirályi Alexandra: a héten érkezik az emelt nyugdíj

Január 12-én, csütörtökön utalják a 15 százalékkal megemelt nyugdíjakat - közölte a kormányszóvivő kedden a Facebookon.



Szentkirályi Alexandra a kormány közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta, egy átlagnyugdíj esetében a 15 százalékos emelés havonta 27 ezer, évente 353 ezer forintot jelent.



Nem szabad elfelejteni - hívta fel a figyelmet -, hogy az emelés a 13. havi nyugdíjat is érinti.



Az emelés az idénre becsült inflációt követi, és nemcsak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik.



"Sajnos az infláció magas, és ennél magasabb is lehet a káros brüsszeli szankciók miatt. A szankciók ugyanis emelik az energiaárakat, az élelmiszerárakat és mindezzel együtt az inflációt is" - fogalmazott a kormányszóvivő.



Hozzátette, hogy a kormány a mostani nyugdíjemeléssel védi a nyugdíjasokat és ha a szankciós infláció a becsültnél magasabb lenne, akkor az idei év során is nyugdíjkiegészítésre lehet szükség, ahogy az tavaly is volt.



Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy az idősek továbbra is számíthatnak a kormányra.