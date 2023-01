Turizmus

Csaknem harmadával több magyar utazott tavaly Horvátországba

A megelőző évhez képest csaknem harmadával több magyar utazott 2022-ben Horvátországba, az adatok megközelítik a 2019-es rekordévben regisztrált számokat - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének igazgatója szerdán az MTI-vel.



Ivana Herceg tájékoztatása szerint a múlt évben 602 ezer magyar turista 3 millió vendégéjszakát töltött el Horvátországban, ami 2021-hez képest 31 százalékkal több vendéget és 21 százalékkal több vendégéjszakát jelent. Az adatok megközelítik a 2019-es rekordévet mind a vendégek, mind a vendégéjszakák számában, azoktól 7 százalékkal marad csak el mindkét szám.



A magyarok által továbbra is a legkedveltebb régió a Kvarner-öböl, ahol 850 ezer vendégéjszakát töltöttek el, az Isztriai-félszigeten 605 ezret, Split-Dalmát megyében pedig 538 ezret. A települések közül Crikvenicán 167 ezer, Viren 166 ezer, Rovinjban pedig 106 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak.



A korábbi évekhez hasonlóan a magyar vendégek a legtöbb vendégéjszakát - azok több mint 50 százalékát - magánszálláson töltötték.



A horvát turisztikai szakember arra is emlékeztetett, hogy Horvátország idén január 1-től tagja az euróövezetnek és a schengeni övezetnek.



Január 14-ig az árakat mindenütt kunában és euróban is feltüntetik, illetve mindkét pénznemben lehet fizetni, de készpénzes fizetés esetén is már csak euróban adnak vissza. Az el nem költött kunát 2023 végéig fix árfolyamon, költségmentesen lehet átváltani euróra a horvát bankokban és a postákon, illetve a Pénzügyi Ügynökség (Fina) fiókjaiban, ezeken a helyeken 7,5345 kunáért adnak egy eurót.



Horvátország schengeni övezethez történt csatlakozása kapcsán Ivana Herceg arra hívta fel a figyelmet, hogy január 1-jén Horvátországnak Szlovéniával, Magyarországgal és Olaszországgal közös összes szárazföldi és tengeri határátkelőhelyén megszűnt az ellenőrzés. A horvát nemzetközi repülőterek három hónapos átmeneti időszak alatt állnak át a határellenőrzés átalakítására a beléptetéskor, így március 26. után már nem lesz szükség útlevél- vagy határellenőrzésre a Horvátországba schengeni államokból érkező repülőgépes utasoknál sem.