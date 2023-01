Pénzügy

Izer Norbert: folytatódott a kisvállalkozások tehercsökkentése

Számos, a kis- és középvállalkozói (kkv) szektor számára elérhető, kedvező szabályokat, csökkentett adminisztrációs terhet jelentő változtatás történt a tavalyi évben a szankciós válság miatt, valamint a járvány utáni újraindítás keretében - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.



Izer Norbert úgy fogalmazott: a kormány ebben a veszélyes időszakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a kkv-szektor terheit csökkentse, fenntartsa az alacsony vállalkozási adók politikáját és ezzel megvédje a munkahelyeket. A vállalkozásokat az adóterhek csökkentése mellett rezsitámogatás, államilag támogatott hitelek, és kamatstop is segíti - emelte ki.



Tizenegyről tíz százalékra csökkent - a kkv-szektor jelentős része számára elérhető, kedvező szabályokat, csökkentett adminisztrációs terhet kínáló - kisvállalati adó (kiva) kulcsa tavaly. Ezzel folytatódott a kkv-k évek óta tartó tehercsökkentése: 2022. októberéig már több mint 83 ezer vállalkozás döntött a kiva mellett - ismertette.



Mint monda, érdemes próbaszámítást végezni a Pénzügyminisztérium kalkulátorával, mert az adóhivatal közlése szerint még legalább további 97 ezer cég jól járna a kivával. A kedvezőbb adózási forma egyúttal segíti a munkahelyek megőrzését is a szankciók okozta gazdasági nehézségek közepette - emelte ki Izer Norbert.



Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is Magyarországon a legalacsonyabb (9 százalék) a társasági adó az OECD-országok közül, és ezt a kormánynak sikerült megvédeni a globális minimumadóról való viták során.



Újdonság, hogy a társasági adóban a kis- és középvállalkozások kedvezőbb feltételekkel vehetnek igénybe fejlesztési adókedvezményt. Ugyanis tavaly január 1-jétől kisvállalkozás már ötven, középvállalkozás már százmillió forint jelenértékű beruházása után jogosult lehet fejlesztési adókedvezményre, amellyel a fizetendő adóját csökkentheti - emlékeztetett.



Továbbá - fejtette ki Izer Norbert - a kkv-nak minősülő vállalkozások esetében a 2021-es, majd a 2022-es adóévben, a helyi iparűzési adó mértéke legfeljebb 1 százalék lehetett a járványhelyzetre való tekintettel. A kedvezményes szabály alkalmazásának feltétele volt, hogy az érintett vállalkozások nettó árbevételének vagy mérlegfőösszegének értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint legyen.



Az államtitkár hangsúlyozta, a kkv-szektor terheinek csökkentését szolgálják az őszi adóváltozások is, amelyek közül az átalányadózók szocho- és járulékfizetésének negyedévesítését, valamint az egyszerűsített helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget emelte ki Izer Norbert.