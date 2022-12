Gazdaság

Szijjártó: idén is megdőlt a beruházási rekord Magyarországon

A befektetői listán Dél-Korea végzett az első helyen volumenben, de az újonnan létrehozott munkahelyek számát tekintve Németország vezet. 2022.12.28 13:55 MTI

Az idén is megdőlt a beruházási rekord Magyarországon, 6,5 milliárd euró, azaz 2600 milliárd forint értékben érkezett befektetés - közölte Szijjártó Péter szerdán a Facebook-oldalán, a külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: a befektetői listán Dél-Korea végzett az első helyen volumenben, de az újonnan létrehozott munkahelyek számát tekintve Németország vezet.



A miniszter közölte, a magyarországi beruházási struktúra egészséges, a befektetések 48 százaléka Keletről, 42 százaléka Nyugatról érkezett, a magyar befektetések pedig elérték a 10 százalékot. Hozzátette: a beruházások döntő többsége az elektromosautó-iparba érkezett.



"Nekünk, magyaroknak, nem lehet más a célunk, mint hogy kimaradjunk a recesszióból, hogy fenn tudjuk tartani a magyar gazdaság fejődési ütemét. Ezt csak úgy lehet elérni, ha minél több beruházást hozunk az országba. Ezek teremtenek munkahelyeket, ezekből lesz teljesítmény, a teljesítményből pedig gazdasági növekedés" - fejtette ki a miniszter.



Szijjártó Péter szerint minden eddiginél nagyobb jelentősége van annak, hogy az idén újra megdőlt a beruházási rekord, hiszen eddig soha nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, mint idén.



Aláhúzta, mindebben nagy szerepe van a kormányzat beruházásösztönzési rendszerének is. A kormány ugyanis nagyon sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy itt találkozzon a keleti és a nyugati gazdaság.



Elmondta, hogy ma a keleti és a nyugati gazdaság igazi találkozási pontja az elektromosautó-ipar. Közölte, a nagy nyugat-európai, német autógyártók hamarosan átállnak arra, hogy a nagyobb hangsúlyt az elektromos autók gyártására fektetik. Ehhez pedig elektromos akkumulátorokra van szükség, amelyeket alapvetően Keleten gyártanak a kínaiak és a koreaiak. Ugyanakkor ma már Magyarország is jó találkozási pontnak bizonyul a keleti és a nyugati gazdaság számára.

Szijjártó Péter kifejtette: "Magyarország lett az elektromos autóipari átállás Európa-bajnoka. És úgy vagyunk harmadikak a világon az elektromos akkumulátorok gyártásában, hogy a legnagyobb európai elektromos akkumulátor-gyártás építése a jövő esztendő elején fog megkezdődni, tehát az Európa-bajnoki cím után a világbajnoki címnek is reális várományosai vagyunk".



A miniszter közölte azt is, hogy az idén érkezett beruházások 73 százaléka kötődik az elektromosautó-iparhoz. Ezen belül 43 százalék az elektromos akkumulátorgyártáshoz, 30 százalék pedig olyan autópari beruházás, aminek a fókusza ma már az elektromos vagy hibrid meghajtású autók gyártása.



Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy tradicionális magyarországi ágazat, az élelmiszeripar is felkerült arra a listára, amelyen a kétszámjegyű a beruházási arányú ágazatok vannak. Az élelemiszeripar a befektetések 10 százalékát vonzotta. További 8 százaléknyi befektetés pedig a szolgáltató központok ágazatába érkezett, ami azért fontos, mert itt a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok dolgoznak, és ezért kiemelt jelentőségű ágazat.



A miniszter elmondta, az idei esztendő rendkívüli nehézségeket tartogatott mind külpolitikai, mind gazdasági területen.



A világjárvány következményeinek kontroll alá helyezésével azt gondoltuk, hogy olyan nehéz időszakon vagyunk túl, amelyhez foghatót nem fogunk tapasztalni az elkövetkező időszakban - mondta, hozzátéve, hogy "csalódnunk kellett, hiszen februártól olyan háborús időszak kezdődött, ami rendkívüli megpróbáltatások elé állított mindannyiunkat".



A háború és az arra adott abszolút elhibázott brüsszeli szankciós válaszok miatt az európai gazdaság a recesszió irányába halad - jelentette ki, és úgy vélte, minél tovább tart a háború, minél több szankciós intézkedést fogad el Brüsszel, annál nehezebb helyzetbe kerül az európai gazdaság.



Ugyanakkor annál többet nyernek azok, akiknek az az érdeke, hogy az európai gazdaság mélyrepülésbe kerüljön - jegyezte meg.