Varga Mihály: havi 473 milliárd forintot biztosít a költségvetés az emelt nyugdíjak kifizetéséhez

2022.12.13 10:09 MTI

A költségvetés biztosítja az emelt nyugdíjak kifizetéséhez szükséges havi 473 milliárd forintot - jelentette be keddi Facebook bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.



A jövő évi nyugdíjkifizetések összege - a 13. havi nyugdíjjal együtt eléri a 6150 milliárd forintot - tette hozzá.



A miniszter hangsúlyozta: "2010 óta a nyugdíjak összegét kétszeresére növeltük, vásárlóerejük 20 százalékkal javult".



Hozzátette: "továbbra is azon dolgozunk, hogy a szankciós válságban is megőrizzük a nyugdíjak értékét".