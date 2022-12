Élelmiszerbiztonság

Csomagolt burgonyákat vizsgált a Nébih, itt az eredmény

A Nébih szakemberei 27 különböző - köztük 2 bio - csomagolt burgonyát gyűjtöttek be a kereskedelmi áruházláncok polcairól. 2022.12.13 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vizsgált csomagolt burgonyák beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak - közölte az MTI-vel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Szupermenta program legújabb tesztje alapján, amelyben csaknem 8000 laboratóriumi paraméter mértek.



A Nébih szakemberei szeptember elején 27 különböző - köztük 2 bio - csomagolt burgonyát gyűjtöttek be a kereskedelmi áruházláncok polcairól. Az 1 és 3 kg közötti kiszerelésű termékek közül, származásuk szerint, tizenhárom magyar, hét francia, négy szlovák, két horvát és egy osztrák volt. Felhasználásukat tekintve hat "A", salátának való, tizenhat "B", főzni való és öt "C", sütni való típusú burgonya szerepelt a tesztben.



A vizsgálaton ellenőrizték például a növényvédőszer-maradék, a nehézfémek, penész és GMO esetleges jelenlétét, illetve mérték a termékek keményítő- és fehérjetartalmát. A teszt megnyugtató eredménnyel zárult, ugyanis mindent rendben találtak az ellenőrök.



A hatósági felügyelők a jelölésvizsgálat során ellenőrizték, hogy a kötelező elemek - például a fajtanév, vagy a felhasználást segítő főzési típus - szerepelnek-e és megfelelő formában a címkéken, itt is rendben találtak mindent.