Pénzügy

Lezárult a Commerzbank beolvasztása az Erste Bankba

Az Erste Bank Hungary beolvasztotta a magyarországi Commerzbank tevékenységét vállalati üzletágába, és ezzel a tizedik felvásárlását zárta le az országban - jelentette be Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.



Kiemelte: a tranzakcióval azon túl, hogy új ügyfelekkel gazdagodott bankjuk, olyan tudásra is szert tettek, amely tovább növelte szolgáltatásaik színvonalát.



Az Erste Bank bevétele az év végére várhatóan 200 milliárd forint fölé emelkedik, ez kétszerese a hét évvel ezelőttinek - hangsúlyozta a bankvezető, utalva arra, hogy az utolsó negyedévben a felvásárlás mellett a kamatkörnyezet is pozitívan befolyásolja a számokat.



Az elnök-vezérigazgató elmondta, hogy kilenc külföldi versenyhivataltól kellett hozzájárulást kérniük a tranzakcióhoz; a hitelintézet megvásárlása 20 hónapig zajlott.



Rámutatott arra, hogy a Commerzbank "teljes cégtörténetét", minden kötelezettségét átveszik a portfóliójával együtt.



Szabados Richárd, az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője arról tájékoztatott, hogy a piaci részesedésük a vállalati szegmensben várhatóan meg fogja haladni a 10 százalékot az eddigi 7-8 százalék után. A vállalati hitelállomány 1200 milliárd forint fölé emelkedik, amivel a pénzintézet Magyarország ötödik legnagyobb vállalati hitelezőjévé válhat.



Megjegyezte azt is, hogy a Commerzbank termékei jól kiegészítik az Erste portfólióját, az akvirált pénzintézet számos olyan területen nyújtott magas színvonalú szolgáltatásokat, amelyekben korábban kevésbé voltak erősek, így például a kereskedelemfinanszírozásban.



Arra az újságírói kérdésre, hogy terveznek-e további felvásárlásokat, Jelasity Radován elmondta, hogy elemzik még a piacot, de a következő pár hónapot azzal töltik, hogy a megvásárolt bankot beleillesszék emberileg és a szolgáltatások szempontjából is a tevékenységükbe.



Az Erste Bank legutóbb a Random Capitalt vásárolta meg, ezt megelőzően az Aegon lakástakarékpénztár, a Citibank lakossági üzletága és a BNP Paribas vagyonkezelési részlege került a tulajdonába.



A pénzintézet adózott nyeresége idén az első kilenc hónapban 18,3 milliárd forint lett, a tavalyinál 59,2 százalékkal alacsonyabb, döntően a költségek és az állami terhek emelkedése, valamint a számviteli elszámolások és a tartalékok képzése miatt.



A Commerzbank AG tavaly december 17-én kötött megállapodást magyarországi leányvállalatának eladásáról az Erste Bankkal. A felvásárolt cég a budapesti központon kívül három magyarországi nagyvárosban működtetett irodát.