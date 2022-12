Pénzügy

OTP: csalók ismét Csányi Sándor nevével élnek vissza

Ez a csalási forma elsősorban a közösségi médiában terjed, az OTP Bank ezúton is fokozott óvatosságra int az ilyen átverési kísérletek kivédése érdekében. 2022.12.09 10:55 MTI

Csalók Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának nevét és fotóit használják fel arra, hogy gyanútlan és hiszékeny embereket tőrbe csaljanak, valószínűtlen hozammal kecsegtető, befeketésnek álcázott ígéretekkel megszerezzék az adataikat és a pénzüket - figyelmeztet az OTP Bank pénteki közleményében.



Az OTP Bank ismét felhívja a figyelmet arra, hogy Csányi Sándor sem a múltban, sem jelenleg, sem a jövőben nem adott és nem ad semmilyen befektetési tanácsot és soha, semmilyen médiumnak nem nyilatkozott kriptovalutás pénzkereseti lehetőségről, a leghatározottabban elhatárolódik minden ilyen közléstől.



Ez a csalási forma elsősorban a közösségi médiában terjed, az OTP Bank ezúton is fokozott óvatosságra int az ilyen átverési kísérletek kivédése érdekében.



Azt írták, hogy nem csak a bank ügyfelei lehetnek érintettek, bárki, aki kicsit is óvatlan, vagy hiszékeny, áldozatul eshet.



Az OTP a honlapján, illetve a bank Facebook-oldalán is közzéteszi a figyelmeztetést - írták.