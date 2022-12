Gazdaság

A Mol csaknem 500 benzinkutat üzemeltet majd Lengyelországban

A jelenleg még Slovnaft Polska márkanév alatt működő töltőállomásokkal együtt a Mol csoport csaknem 500 töltőállomáson nyújt majd kiskereskedelmi szolgáltatásokat Lengyelországban - tájékoztatta a vállalat pénteken az MTI-t.



A közleményben emlékeztetnek szerdai bejelentésükre, amely szerint a Mol sikeresen lezárta a PKN Orlennel és a Grupa Lotos-szal kötött megállapodást, ezzel több mint 410 lengyelországi töltőállomást vásárolt meg.



Jelezték: a Mol lengyelországi terjeszkedése összhangban van a vállalat stratégiai célkitűzéseivel, amelynek értelmében a kelet-közép európai régió meghatározó szereplője kíván lenni a jövőben is.



A lengyel piacon azonnal megkezdődik a Mol márka bevezetése, és a Mol csoport célja, hogy a lehető leggyorsabban befejezze az új hálózat márkaváltását. A Dél-Lengyelországban működő Slovnaft Polska töltőállomások szintén átalakulnak, a jövőben Mol márkanév alatt fognak működni - ismertették.



A Mol a tervei szerint elérhetővé teszi az összes szolgáltatását a lengyel ügyfelek számára, amelynek fontos eleme a Fresh Corner kávézó-hálózat is - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a Mol csoport 1997 óta van jelen Lengyelországban. A Mol részvényeit 2004 óta a varsói tőzsdén is jegyzik - a Budapesti Értéktőzsde mellett -, és külföldi befektetőinek közel 20 százaléka lengyel.