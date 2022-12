Országgyűlés

Havi két alkalommal kereskedőtől is vehetünk fel pénzt ingyenesen

Havonta két alkalommal, összesen legfeljebb negyvenezer forint értében díjmentesen lehet készpénzt átvenni kártyás fizetés esetén kereskedőktől - a többi között ezt is tartalmazza a pénzügyi szektort érintő javaslatcsomag módosítása, amelyet pénteki ülésén fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága.



A változtatás az úgynevezett cashback szolgáltatást könnyíti. A szolgáltatás nyújtását vállaló üzletek, kereskedők készpénzfelvételi lehetőséget biztosítanak azoknak az ügyfeleiknek, akik kártyával vásárolnak náluk. Ezért a jövőben havi két alkalommal, összesen negyvenezer forint értékben a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat, hasonlóan a havi kétszeri, összesen 150 ezer forintos keretösszegű, ingyenes, bankautomatából történő készpénzfelvételhez.



A természetes szermélyek ezen kívül bizonyos tranzakciós díjak alól is mentesülnek.



A változtatás kimondja azt is, hogy eltérő törvényi rendelkezés hiányában mindaddig, amíg az államadósság a bruttó hazai termék felét meghaladja, Magyarország nem támogatja az Európai Unió saját forrás felső korlátjainak rendkívüli és átmeneti megemelését, ha annak célja az Európai Unió nevében történő tőkepiaci hitelfelvételhez szükséges fedezet vagy garancia biztosítása.



A testület az Európai Bizottság kérésére a kodicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges törvénycsomaghoz is fogadott el változtatásokat. Az egyik értelmében negyvenöt napra csökken hatvanról az átláthatósági hatóság eljárás ügyintézési határideje, a bírság felső határa pedig húszmillió forintról ötvenmillióra emelkedik.



A javaslat ezzel párhuzamosan az átláthatósági hatósági eljárás gördülékeny lefolytatása érdekében két főre növeli a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyetteseinek számát.



Mindezekről várhatóan jövő szerdán szavaz az Országgyűlés.