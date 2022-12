Turizmus

Turisztikai ügynökség: forgalomélénkítő kampánnyal segítik a fürdőket

"Kikapcsol, gyógyít, feltölt" - ezzel a szlogennel indították el a napokban a legújabb, az ország gyógyfürdőit a középpontba állító belföldi és nemzetközi kampányát. 2022.12.01 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forgalomélénkítő kampánnyal segíti a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a fürdőket: "Kikapcsol, gyógyít, feltölt" - ezzel a szlogennel indították el a napokban a legújabb, az ország gyógyfürdőit a középpontba állító belföldi és nemzetközi kampányát - közölte az MTÜ szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az MTÜ marketingkommunikációs eszközeivel az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került turisztikai szolgáltatókat támogatja. A reklámkampány célja, hogy a forgalomélénkítés által növekedjen a szolgáltatók bevétele, ami hozzájárulhat az energiaköltségek kigazdálkodásához.



A november közepén elindított téli kampány az ország gyógy- és termálvízkincsét, világszínvonalú fürdőit népszerűsíti. A reklámok azonos üzenettel jelentek meg Németországban, Ausztriában, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Az MTÜ a téli imázskampány keretében olyan globális médiapiaci partnerekkel dolgozik együtt, mint a New York Times, a Le Figaro, a National Geographic, vagy Condé Nast Traveller. Az online és social media kommunikáció mellett nagy hangsúlyt kapnak a televíziós és print megjelenések, illetve a kampányfilm az online utazási irodák, köztük az Expedia és az eDreams Odigeo felületein is megjelenik. Emellett a légimarketing együttműködésekkel a hirdetések a British Airways, a Jet2 és a KLM légitársaságok oldalain is láthatóak.



Jakab Zsófia, az MTÜ marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese a közleményben kiemelte: a kialakult energiaválság által leginkább érintett turisztikai szolgáltatók között nagy számban találhatók fürdők, ezért is kerültek a téli kampány fókuszába. A cél, hogy minél több belföldi és külföldi utazót elérve hívják fel a figyelmet Magyarország világszínvonalú gyógy- és termálvíz kincsére, valamint az erre épülő hazai fürdőkultúrára. Bíznak abban, hogy a kampány jelentősen hozzájárul majd a magyar fürdők forgalmának növekedéséhez.



A közleményben kitértek arra, hogy az MTÜ november végétől tervezi az adventi időszakot meghatározó események, hagyományos karácsonyi vásárok belföldi és nemzetközi népszerűsítését is.

Emlékeztettek, hogy a forgalomélénkítés mellett - az MTÜ javaslatai alapján - jelentős segítséget kapnak a turisztikai vállalkozások terheik csökkentésében, gazdasági helyzetük javításában. A kormány által elfogadott turisztikai intézkedés-csomag 30 milliárd forinttal támogatja közel 100 ezer kis- és középvállalkozó működését. A kormányzati segítségnyújtás eszközei között említették a bevétel utáni 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésének 2022. október 1. és 2023. március 31. közötti felfüggesztését, az ágazatban dolgozók számára elrendelhető, legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet, a SZÉP-kártya alszámláinak tervezett megszüntetését, valamint hogy a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége az NTAK felé 2023. július 1-re módosul. A szálláshely-szolgáltatók továbbra is mentesülnek a 14 év alattiak okmányának beolvasási kötelezettsége alól. A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek esetében pedig az első szálláshely-minősítés regisztrációjának határideje egy évvel, 2024. január 1-re kitolódik - összegezték.