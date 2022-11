Pénzügy

Négynapos bankszünnapot tart az Erste Bank

Az Erste Bank Hungary bankszünnapot tart négy napon át, 2022. december 1. 22 óra és december 4. 24.00 óra között, mivel változások lesznek a szolgáltatásaiban - közölte a pénzintézet a honlapján.



A pénzintézet már korábban közleményben jelezte, hogy december elsejével átveszi a Commerzbank Zrt. ügyfeleit, és az átvétel miatt szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek december elején.



A Commerzbank Zrt. ügyfelei november utolsó napján már néhány szolgáltatást korlátozottan érhetnek csak el, december elsején és másodikán pedig nem lesz módjuk tranzakciókat végrehajtani. Ezt követően december 4-én éjfélig nem lesz az elektronikus csatornákat sem tudják majd elérni, illetve november 30-án délután hat óra után régi vállalati kártyáikat sem tudják majd használni.



A Commerzbank Zrt. ügyfeleinek új, Erste Bank Hungary-s vállalati kártyáit december 2-án a délutáni órákban aktiválják, azok ezt követően használhatóak lesznek vásárlásra és készpénzfelvételre is.



A beérkező utalásokat az Erste Bank Hungary a bankszünnap idején is fogadja és jóváírja, azokat december 5-én láthatják majd az ügyfelek.



Az Erste Bank Hungary fiókjai december 2-án, pénteken zárva tartanak, és a cég bankszünnapot tart az ezt követő hétvégén is. Az Erste Bank Hungary lakossági ügyfeleinél az online szolgáltatásokat ez nem érinti jelentősebben, egyebek között a nem azonnali és a csoportos átutalásoknál, a deviza-konverziók esetében számíthatnak a megszokottnál lassabb teljesülésre.



A vállalati ügyfelek esetében a bankszünnapok idején az online csatornák sem lesznek elérhetőek, a kártyák azonban vásárlásra és készpénzfelvételre is használhatóak lesznek.



December 5-től a Commerzbank Zrt. egykori és az Erste Bank Hungary minden ügyfele korlátozások nélkül éri el az Erste Bank Hungary megszokott szolgáltatási kínálatát.



A bank azt javasolja vállalati ügyfeleinek, hogy a december elejére tervezett utalásokat (így például a munkabérek kifizetését) december elsején 16.00 óráig indítsák el, hogy azok még aznap teljesüljenek.



Az Erste Bank Hungary lakossági ügyfeleit az átvétellel járó informatikai munkálatok nem érintik jelentősebben. A bankszünnap alatt elérhető szolgáltatásokról a pénzintézetek minden ügyfelet kellő időben tájékoztatnak a szokásos kommunikációs csatornákon is.