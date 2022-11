HR

Ennyi munkaszüneti napunk lesz 2023-ban

2023-ban kilenc munkaszüneti nappal számolhatunk, amelyek hétköznapra esnek. Összesen két négynapos, és három háromnapos hosszú hétvége lesz az évben, amire már jó előre lehet tervezni a programokat. Áthelyezett munkanappal pedig egyáltalán nem kell számolni.



2023. január 1. vasárnap - Újév



2023. március 15. szerda - Nemzeti ünnep



2023. április 7. péntek - Nagypéntek: Húsvétkor lesz az év első négynapos hétvégéje, 2023. április 7-10. között.



2023. április 9. vasárnap - Húsvét vasárnap



2023. április 10. Húsvét hétfő



2023. május 1. hétfő - a Munka ünnepe - ez lesz az év első háromnapos hétvégéje 2023. április 29-május 1. között.



2023. május 29. hétfő - Pünkösd hétfő - májusban lesz a második háromnapos hétvége is: 2023. május 27-29 között.



2023. augusztus 20. vasárnap - Nemzeti ünnep



2023. október 23. hétfő - Nemzeti ünnep - itt lesz a harmadik háromnapos hétvége 2023. október 21-23 között.



2023. november 1. szerda - Mindenszentek



2023. december 25-26. hétfő-kedd - Karácsonykor lesz az év utolsó négynapos hétvégéje 2023. december 23-26 között.



Hab a tortán, hogy év végén is lesz egy hosszú hétvége, ez azonban már átnyúlik 2024-be. Ugyanis 2024. január 1. Újév napja is hétfőre esik, így három napot pihenhetünk majd újévkor 2023. december 30. és 2024. január 1. között.