Gazdaság

Megfontoltabb vásárlókra, visszafogottabb ünnepi szezonra számítanak az áruházláncok

Érezhetően megfontoltabbak a vásárlók, keresik az akciókat és az olcsóbb termékeket, így a korábbiaknál visszafogottabb év végi ünnepi szezonra számítanak az áruházláncok - derül ki az MTI által készített körképből.



A Tescóban most átlagosan 6100 forintot hagynak ott egy-egy vásárlásnál a vevők, az elmúlt időszakban körülbelül 15 százalékkal nőtt a vásárlások összege úgy, hogy közben eggyel kevesebb termék van a kosárban - közölte a vállalat az MTI-vel.



A vevők egyre inkább a sajátmárkás vagy az olcsóbb termékeket választják. A korábbinál jobban keresik az akciókat, a Tesco klubkártyás forgalma, amelyen keresztül a promóciók nagy részét biztosítják, 70 százalékkal nőtt az idén.



Az áruházlánc úgy fogalmazott: nagyon átgondolt karácsonyi szezonra számítanak, a vásárlók tudatosan készülnek az ünnepekre. A jelenlegi trend várhatóan karácsonykor sem fog változni, kevesebb termék kerül majd a vevők kosarába, akár kevesebb ajándékkal és kevésbé bőséges karácsonyi menüvel. Árbevétel szempontjából növekedést várnak, a megugró infláció várhatóan kompenzálja a mennyiségi visszaesést az értékesítésben - írták.



A Penny tájékoztatása szerint idén októberben árbevételük 34 százalékkal volt magasabb, mint a tavalyi azonos időszakban, az értékesített áruk mennyisége ugyanakkor 9,8 százalékkal csökkent. Az utóbbi négy hétben az értékesített mennyiség csökkenése már csak 7,5 százalék volt, ami a vállalat értékelése szerint azt jelenti, hogy a nehezén túl vannak.



A tapasztalatok szerint a vevők sűrűbben járnak bevásárolni, viszont kevesebbet vásárolnak egy-egy alkalommal.



A kosárérték növekedése jelenleg 21 százalékos, ami elmarad az infláció mértékétől. Az ünnepi szezonra az előzetes piacelemzések és szakági információk alapján 5-7 százalékos mennyiségi csökkenéssel számolnak, de ebbe a becslésbe még nem tartoznak bele a tojás árstopja miatti, előre még nem látható változások - közölte az áruházlánc.



A Penny szintén arról számolt be, hogy a sajátmárkás termékeiket a korábbinál jobban keresik a fogyasztók, emellett nagyobb figyelemmel fordulnak a promóciós termékek felé, az aktuális akciókban szereplő árucikkek érezhetően nagyobb számban fogynak.



Az Auchan az MTI megkeresésére azt közölte, hogy az élelmiszerek esetében néhány kategóriát leszámítva nem tapasztal csökkenést a volumenben, sokkal inkább a termékek közötti átrendeződés figyelhető meg.



Az Auchan áruházaiban is jelentősen nőtt az ársapkás, a legolcsóbb és a sajátmárkás termékek piacrésze, és az akciós termékeket is tudatosabban keresik a vásárlók. Jelezték azt is, hogy inkább a jó ár-érték arányú termékeket részesítik előnyben a fogyasztók.

Az áruházlánc az ünnepi szezonban nem számít mennyiségi csökkenésre, az ársapkás termékek kétszámjegyű volumennövekedése húzza az eladásokat - emelték ki.



A Spar eddigi tapasztalatai szerint egyes termékkörök esetében a vásárlók a közepes árkategóriájú termékekről az alacsonyabb árkategóriájúakra tértek át, és megnőtt a sajátmárkás termékek iránti érdeklődés. Az áruházlánc sajátmárkás termékeinek forgalmi részaránya az elmúlt hónapokban 25-ről 30 százalék körülire nőtt.



Az ételintoleranciákkal kapcsolatos termékkörök eladott mennyisége nem változott, minden más kategóriáé különböző mértékben, de csökkenő tendenciát mutat néhány hónapja - közölték.



A vásárlók egyre inkább odafigyelnek arra, hogy ár-érték arányban vonzó termékeket vásároljanak, és a Spar erre számít az idei ünnepi szezonban is.