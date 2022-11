Siker

Ezüstérmet nyert Londonban egy nemzetközi versenyen az Etyeki Sörmanufaktúra

Az Etyeki Sörmanufaktúra Princessin Edeck - Királyleányka Sparkling Ale söre ezüstérmet, a Just for fun - Rozsos dupla IPA (India Pale Ale) sör pedig bronzérmet nyert több mint 40 ország, csaknem 700 terméke között a londoni 26. International Beer Challenge versenyen - közölte a vállalat az MTI-vel.



A közlemény szerint a magyar vállalkozás Németország, Belgium, Nagy-Britannia vagy az utóbbi évtizedben az úgynevezett kraftsör piacot (kisüzemi, kézműves sör) letaroló Amerikai Egyesült Államok termékeivel versenyzett.



Az Edeck sorozatot még 2019-ben indították el az Etyeki Kúriával, a most ezüstérmet nyert sört pedig a Nádas Borműhellyel közösen készítették - ismertette a cég.



A bronzérmet nyert, szűretlen rozsos dupla IPA-ról azt írták, hogy a különleges maláták mellett a négyféle komló teszi a terméket tökéletessé.



Az International Beer Challenge 2022 díjait egy gálaműsoron adták át a hétvégén Londonban - áll a közleményben.



Radányi Orsolya, főzdevezető, az Etyeki Sörmanufaktúra tulajdonosa az MTI-nek elmondta, hogy a családi vállalkozás 2015-ben alakult és négyen dolgoznak az etyeki telephelyen, ahol 12 féle terméket gyártanak.



Hozzátette, hogy a cég azért is indul nemzetközi versenyeken, hogy megismerjék őket és ezzel beindulhasson az exporttevékenységük, ugyanis szeretnének külföldön terjeszkedni a jövőben. A vállalat saját tőkefinanszírozással folyamatosan fejlődik, 2022 elején például vásároltak egy alumíniumdoboz-töltő gépet a termelés növelése érdekében.



A tulajdonos tájékoztatása szerint 2020-ban az éves nettó árbevételük mintegy 28 millió forint, 2021-ben csaknem 35 millió forint volt, 2022-ben pedig hozzávetőlegesen 38 millió forint lesz.