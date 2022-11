Gazdaság

Új magyar ügyvezető került a Tungsram élére

Képes Kálmán személyében új ügyvezető igazgató került a csődeljárás alatt álló Tungsram Operations Kft., valamint a Tungsram-csoport több tagvállalata élére; Jörg Bauer eddigi elnök-vezérigazgató leköszön ezekről az ügyvezetői pozíciókról - tájékoztatta a Tungsram csütörtökön az MTI-t.



A közlemény felidézi, hogy Jörg Bauer, a GE Hungary korábbi elnöke 2018-ban vásárolta meg a Tungsramot a GE-től, amely be akarta zárni a vállalatot. A cégvezető akkor a kormánnyal szorosan együttműködve lépett, és a támogatást is megkapta ahhoz, hogy megmentse a vállalatot, amelynek átalakítására a GE feltételei miatt öt évet szántak.



Az elmúlt évek alatt a kormány támogatásával, stratégiai partnerségével elindult a Tungsram átalakítása, megszülettek azok a területek, üzletágak, amelyek a jövőt biztosíthatták volna. Ezen ágazatok még mindig fennmaradhatnak, de az EXIM Bank csődegyezséget kizáró szavazatát követően sokkal nehezebb körülmények között - írták.



Hozzátették, hogy az öt év letelte előtt a Covid, az energia- és nyersanyag-áremelkedés, majd az ukrajnai háború megakadályozta a terv teljes megvalósulását, végül pedig az EXIM Bank váratlan inkasszója és elzárkózása a megegyezéstől sem támogatta a folyamatot. Ez utóbbi fejlemény következményeként a Tungsram jelenleg a felszámolás kezdetét várja.



A közlemény szerint Képes Kálmán, az új ügyvezető igazgató hatalmas nemzetközi tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, a Tungsramhoz születése óta, édesapja révén is kötődik, de kiválasztásakor a szakszervezetek ajánlása is sokat nyomott a latban. Az új vezető abban bízik, hogy a hűséges beszállítóik és vevőik támogatásával, a munkatársaik elkötelezettségével megoldást találnak a jövőre.