Agyhártyagyulladást és vérmérgezést okozhat egy francia sajt, visszahívta a gyártója

Forrás: Nébih

Listeria monocytogenes szennyezettség miatt a francia gyártó visszahívta a forgalomból a 3 kilogrammos kiszerlésű, Brie Maubert 33% nevű sajt 2022. 11. 30-i lejárati idejű kiszerelését, amely Magyarországon is forgalomba került - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerdán.



A visszahívott termék magyarországi forgalmazója a Culinaris Kft. (Budapest).



A Nébih kéri a vásárlókat, hogy ezt a terméket ne fogyasszák el.



A Nébih oldalán található tájékoztatás szerint a Listeria monocytogenes a széles körben előforduló emberi megbetegedést okozó baktérium, amely a hűtő hőmérsékletén is képes elszaporodni. Fogyasztása legyengült immunrendszerű emberek, várandós nők, idős emberek esetében súlyos megbetegedést okozhat. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki. Terhesség esetén vetélés, halvaszületés és az újszülött fertőzése is előfordulhat.