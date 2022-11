Energiaválság

Szakminiszter: 99 százalékos a cseh gáztárolók feltöltöttsége

A cseh gáztárolók feltöltöttsége 99 százalékos, jelenleg 3,34 milliárd köbméter gáz van bennük - jelentette be Jozef Síkela, cseh ipari és kereskedelmi miniszter csütörtökön Prágában. Újabb gáztárolók bérlését külföldön a kormány nem tervezi - tette hozzá.



Októberben és november első hetében éves összevetésben Csehországban 28 százalékkal volt alacsonyabb a gázfogyasztás. "Ami a következő téli időszakot illeti, Csehország elég gázzal rendelkezik, hogy kielégítse fogyasztását" - szögezte le Jozef Síkela.



A szaktárca vezetője elismerte, hogy a megtakarításokhoz a kedvező időjárás is hozzájárult. Elmondta: nagy valószínűséggel nem lesz gond, hogy Csehország az Európai Unió irányelvei szerint az egész fűtési szezonban 15 százalékos gázmegtakarítást érjen el. Ez azt jelentené, hogy a tavalyi 9,3 milliárd köbméteres gázfogyasztás 8,5 milliárd köbméterre esne vissza.



Csehország korábban cseppfolyósított földgáztárolókat bérelt Hollandiában, ahonnan 3,5 milliárd köbméter gázt kaphat az ország. "Újabb tárolók bérlését már nem mérlegeljük. Minden arra mutat, hogy a fűtési szezon után is marad gáz a tárolóinkban" - jegyezte meg Jozef Síkela.



Míg az ukrajnai háború kirobbbanása előtt a csehországi földgáz 98 százaléka Oroszországból érkezett, mára ez a szállítás a nullára csökkent. Csehország a földgázt döntő mértékben Norvégiából, illetve az Egyesült Államokból vásárolja - hangzott el a cseh szakminiszter sajtótájékoztatóján.