Energiaválság

Orbán Viktor: közös gázkitermelési lehetőségeket keresünk Üzbegisztánnal

A gazdasági, energetikai együttműködésről és a kulturális, oktatási kapcsolatok szorosabbra fűzéséről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Savkat Mirzijojev üzbég elnökkel Szamarkandban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön.



Savkat Mirzijojev elmondta: a magyar üzletembereket és vállalatokat szívesen látják Üzbegisztánban, és minden segítséget megadnak nekik, hogy beruházásaik sikeresek legyenek.



Orbán Viktor arról beszélt: a jelenlegi háborús és szankciós válságban egész Európa és benne Magyarország is azért küzd, hogy ne veszítse el gazdasági lendületét. Mi azonban ebben a helyzetben sem lassítjuk, sőt növeljük az együttműködés intenzitását térségbeli stratégiai partnerünkkel, Üzbegisztánnal - szögezte le. Erősítjük az atomenergetikai, vegyipari, pénzügyi és telekommunikációs területen elkezdett közös projekteket - tette hozzá Orbán Viktor.



A miniszterelnök kifejtette: mivel a világban az energiaválság még sokáig fennmarad, törekszünk arra, hogy közös gázkitermelési lehetőségeket is keressünk Üzbegisztánnal. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy az üzbég diákok számára biztosított magyarországi ösztöndíjak számát évi 120-ról 170-re emelik - ismertette a tárgyaláson elhangzottakat Havasi Bertalan.