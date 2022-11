Energiaválság

Energiahivatal: a magyar háztartások energiaköltségei továbbra is az egyik legalacsonyabbak

A meghatározott éves átlagfogyasztással rendelkező magyar háztartások Európában az egyik legalacsonyabb áron juthattak földgázhoz és villamos energiához. 2022.11.10 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Amíg októberben több európai fővárosban is jelentősen emelkedtek a háztartásokat terhelő rezsiköltségek, addig a meghatározott éves átlagfogyasztással rendelkező magyar háztartások Európában az egyik legalacsonyabb áron juthattak földgázhoz és villamos energiához - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel szerdán.



Az Energie-Control Austria és a MEKH megbízásából készült nemzetközi ár-összehasonító vizsgálat több európai fővárosban is jelentős energiaár-növekedést regisztrált.



A kutatás szerint a lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára Dublinban 44, Rómában 30, Bécsben 24, Berlinben pedig 15 százalékkal emelkedett szeptemberhez képest, míg a földgázért Rómában 97, Luxembourgban 64, Lisszabonban 58 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy hónappal korábban.



Kiemelték: a magyar fogyasztók villamosenergia-költségei októberben sem emelkedtek. A nemzetközi ár-összehasonlítás eredményei szerint a magyar fogyasztók a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás évi 2523 kilowattóra (kWh) esetén a második legolcsóbb árat (9,17 eurocent/kWh) fizették a villamos energiáért. Azok a háztartások, akik 20 százalékkal többet fogyasztanak a megadott éves átlagfogyasztásnál, azok 10,56 eurocent/kWh áron juthattak villamos energiához, ami szintén a második legolcsóbb ár európai összehasonlításban.



A rezsicsökkentett áron vásárolható földgáz a múlt hónapban Magyarországon volt a legolcsóbb - írták.



Átlagfogyasztás (63 645 megajoule) esetén a földgázért továbbra is a magyar fogyasztók fizették a legalacsonyabb árat (2,52 eurocent/kWh).



Az átlagot 20 százalékkal meghaladó fogyasztás esetén a magyar háztartások 5,12 eurocent/kWh áron jutottak földgázhoz, amely európai összehasonlításban a második legkedvezőbb ár.