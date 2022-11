Üzlet

Válságálló nagy tanácsok 5 pontban, egy réspiaci kisvállalkozótól

Sokszorosan nehéz időket élünk. Mind magánemberként, mind a munkahelyek világában. Ahogy bármi más is, a külső környezet, amelyben egy vállalkozás elhelyezkedik, erősen kihatással van annak működésére. Főleg, ha a szóban forgó vállalkozás egy picike cég, amelynek még csekélyebb befolyása van a környezetére és a külső erőkre. Mit tehet egy ilyen multi-válság helyzetben egy olyan mikro méretű cég, mint amilyen a Rasztajavitas.hu is, akik raszta haj szolgáltatásokat nyújtanak országosan? Erről kérdeztük meg Szűcs György okleveles közgazdászt, aki egyben az említett márka tulajdonosa.

A közgazdasági tanulmányok első óráin - legyen az bármilyen szintű képzés is - megtanítják a hallgatóknak, hogy a válság egyben mindig lehetőség is. Tehát "ha már ez van", akkor próbáljunk meg kijönni belőle a lehető legjobban, vagy legalábbis a legkevésbé rosszan. Ismeretes, hogy a kínai jel, mely a krízist jelenti, egyenlő arányban használható a veszély és az esély kifejezésére. Ez is mutatja, hogy a krízis inkább egy erőteljes változást jelent, amit nyakon kell ragadni, és méghozzá jó időben. Így pedig még akár pozitív kimenetelű is lehet - ezzel a gondolattal indított beszélgetésünkön Szűcs György.

1. A fellazult piaci helyzet kihasználása

Az első számú dolog, amire ilyen helyzetben gondolnia kell a vállalkozásoknak, hogy a hatalmas vihar a többi hajóst is érinti a tengeren. Azaz a konkurencia megszűnése és iparági átrendeződés van folyamatban. Most lehet és kell is egy valamire való vállalkozás vezetőjének új pozíciót kialakítania magának.



A mi iparágunk, a raszta haj szolgáltatások területén nagyon nehéz helyzetben van, de megfelelő elemzéssel és piac figyeléssel el tudunk úgy lavírozni a nagy hullámok között, hogy túl éljük a vihart. Legalábbis jelenleg úgy tűnik – hangzott el a vallomás.

2. Új stratégia alkotása a jelen ismeretek alapján

Mivel kevés kisvállalkozásnak van arra ideje, ereje (és elégséges ismerete), hogy stratégiai tervében egy ilyen gazdasági, politikai és társadalmi helyzetre készüljön fel, mint amivel most állunk szemben, így nem valószínű, hogy a szokásos 2-3 szcenárióra tervezett stratégiánk jelenleg megállja a helyét. A piac újra megismerése, új termék vagy szolgáltatás bevezetése, nem jól prosperáló tevékenységek kíméletlen kiszelektálása a döntéshozó első számú célja kell legyen.



Iparági mérettől és gazdasági környezettől függetlenül, a legjobban teljesítő cégek vezetői a munkaidejük közel egyharmadát kizárólag stratégiai feladatokkal töltik. Azoknak a vállalkozás vezetőknek ezt nagyon nehéz megtenni, akik részt vesznek operatív jellegű feladatokban is. De én azt mondom, hogy nehéz időkben mindenkinek fel kell kötnie a gatyáját, szükség esetén túlóráznia kell a vezetőnek. Hiszen nem csak saját megélhetése, hanem minden dolgozója függ attól, hogy hogyan is dönt. A hajóval már késő a szikla előtt 1 méterrel kiabálni, hogy váltsanak irányt. Ezért kell előre tekinteni, ami a stratégiai tervezést jelenti az üzleti életben. Mi, a raszta szolgáltatásaink terén, a minket jól ismerő, és a legrégebbi ügyfeleink kérdezzük ki, ezzel pedig képet kapva arról, hogy mivel tudunk még inkább az ügyfél igényekhez igazodni. Ez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy új alapot adjon a stratégiai tervezésnek, az üzleti modellünk felülbírálásához.

3. Jó munkaerőt találni vagy munkabeosztások megváltoztatása

Az előző pontok közül bármelyiket megcsinálhatjuk vezetőként oly módon, hogy másnapra milliárdos bevételek lehetnének belőle. De az új dolog bevezetése mindig a munkavállalókon múlik! Ha olyan a munkahelyi kultúra, akkor soha nem fogja felszívni azt magába. Jelenleg jó érv a munkavállalók előtt a recesszióra való hivatkozás. Itt van előttünk példaként a nagy tech-óriások elmúlt hetekben kiadott belső közleményei a munkavállalóik számára. Ez is jól mutatja, hogy Facebook, Google, Microsoft is ezt csinálja jelenleg. Én pedig úgy vagyok vele, hogy ők aztán rendelkeznek elég információval az ilyen döntések meghozatalához, hiszen mindent tudnak a piacokról, a vásárlóikról, és van is hozzá erejük, hogy cselekedeteiket véghez vigyék. Költségcsökkenést érhetünk el a változtatások során, avagy bevétel növekedést.



Ilyenkor lehet a munkaerő piacon igazi kincseket találni. Mi is a nyár folyamán eszközölt változtatást követően őszre sikeresen magunkhoz tudtuk csábítani Cseh Beatrixet, aki nem csak az elvárt színvonalat hozta. Hanem pár hét alatt meghökkentő minőséget teremtett nem csak a vállalkozásunk ügyfelei, hanem az egész iparág számára. Valójában pár hónap alatt elértük a stratégiánk több pontjában is az 5 éves tervet. Miért is? Csak egyetlen kulcsfigura megjelenésével. Ezek azok az (emberi) erőforrások, melyekért bármely vállalkozás mérleg szerinti „fél tőketartalékát” odaadná - nevetett fel György.





4. Új vagy csak jobb partneri kapcsolatok kialakítása

Új szerződések és együttműködések, avagy a régi rossznak ítélt kapcsolatok újra definiálása. A világ is változik, a partnereink is változnak, akkor mi is változtassunk velük. Így hát az eddigi megállapodások nem biztos, hogy a legjobbak már számunkra, ha eddig azok is voltak. Új ártárgyalás, új beszállítási feltételek, új termékek, avagy csak más minőség jelentősen befolyásolhatja a vállalkozásunk jövőjét, vagy legalábbis a kiadásait és bevételeit.



Nálunk régi vágy volt melynek most érkezett el az ideje, hogy promóciós partnerséget kössünk. Így szélesítve a piaci ismertségünket. Ha nagyobb a torta, akkor abból nagyobb szeletet is kaphatunk. Nem lehet elég éhes egy vállalkozás akkor, ha tartalékokat akar képezni a nehezen megjósolható jövőre. Felkerestünk regionális szinten tetováló stúdiókat, hogy együtt célozzuk meg az extrémebb külsejű embereket vagy arra vágyókat. Így mint egymás kiegészítő szolgáltatásai, közösen tudjuk magunkat értékesíteni. Ez reményeink szerint nem csak rövidtávon fog megtérülni, hanem hosszabb idővel ismertebbé teszi a partnerek szolgáltatásait egy másik iparágban. Ezt nevezhetjük kiegészítő iparágnak is Michael Porter értelmezésben – magyarázza Szűcs.

5. Minden dolgok Ómegája, a pénzügyek újra gondolása

Biztosan megéri még? Avagy már? Lehetséges, hogy érdemes újra vizsgálni mindent, és szó szerint minden kiadást és bevételt. Akár egyetlen százalék megváltoztatása is nagy különbségeket eredményezhet, amikor minden fillér számít.



Mi például nagyon alacsony költségek mellett üzemelünk, de mégis változtattunk kiadásainkon. A marketing büdzsét bolygattuk meg oly módon, hogy emeltük kiadásainkat a fizetett hirdetések területén. Nem azért, mert őrültek vagyunk, avagy mert rátaláltunk valami Szent Grál-szerű marketingeszközre. Egyszerűen a belső megtérülési rátánk (IRR mutató) azt mutatta, hogy még így is pozitívan jövünk ki az értékesítésekből. Tehát többet költünk, ameddig ez a mutató azt javasolja számunkra. Így biztosítva a lehetőséget, hogy továbbra is működőképes és ugyanilyen méretű maradjon a vállalkozásunk. Nem azokat az időkel éljük, hogy finnyáskodjunk.

Összességében tehát van min gondolkoznia és dolgoznia a vállalkozások vezetőinek, és érdemes ezekhez ötleteteket gyűjteni azoktól, akik közelről rá látnak a cég működésére. A munkavállalók, az ügyfelek lehetnek a legjobb tanácsadók, vagy legalábbis izgalmas és elgondolkodtató információkat szerezhetünk be tőlük. Akár még ösztönzőket is alkalmazhatunk a csatornák megindítására! Ezeket a válaszokat pedig alaposan és reális alapokon kell beolvasztani a vállalkozás működésébe, hogy az még hosszú ideig fent maradhasson. Ne feledjük el, hogy nem tarthat örökké ez a mostani helyzet, tehát megéri kitartani.