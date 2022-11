Pénzügy

Kormányszóvivő: november közepétől életbe lép a vállalkozói kamatstop

Az intézkedés csaknem 60 ezer kis és közepes vállalkozás körülbelül 2 ezer milliárd forintnyi hitelállományát érinti. 2022.11.04 12:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brüsszeli szankciók nagyon sok bajt okoznak: elszabadultak az energiaárak, elszabadult az infláció. Ez tönkreteszi az európai és a magyar gazdaságot, mert egyre nagyobb terhet rak a vállalkozásokra is - közölte a közösségi oldalára pénteken felkerült posztban a kormányszóvivő, aki jelezte: november közepétől életbe lép a vállalkozói kamatstop.



Szentkirályi Alexandra kifejtette, hogy a szankciók miatt jelentősen nőnek a vállalkozások energia, a beszerzési- és a szállítási költségei, és sok vállalkozásnak okoz problémát az is, hogy a szankciós infláció miatt drágulnak a hitelek is, így jelentősen emelkednek a törlesztőrészleteik. A kormány - amellett, hogy a családokat és az időseket védi az áremelkedésektől-, a vállalkozások és a munkahelyek védelme érdekében is több döntést hozott. Az egyik ilyen rendkívüli intézkedés, hogy november közepétől életbe lép a vállalkozói kamatstop - tette hozzá.



A részleteket bemutató videóban a kormányszóvivő közölte: a november közepén életbe lépő, és a tervek szerint június végéig tartó vállalkozói kamatstop összesen 80 milliárd forintos tehercsökkenést eredményez. Az intézkedés csaknem 60 ezer kis és közepes vállalkozás körülbelül 2 ezer milliárd forintnyi hitelállományát érinti.



A magyar vállalkozók számos más segítséget is kapnak a kormánytól, de valódi megoldást az jelentene, ha "az európai politika a békerendezés irányába mozdulna el" - fogalmazott Szentkirályi Alexandra.