Gazdaság

A Magyar Posta ideiglenesen bezár 366 postát és leépít 300 munkavállalót

A Magyar Posta ideiglenesen szünetelteti 210 településen 366 postahivatal működését az energiafelhasználás csökkentése érdekében, az irányítási és a szolgáltatási területeken történő átalakítások eredményeként pedig 300 munkavállalót érintő csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be - tájékoztatta a vállalat pénteken az MTI-t.



A Magyar Posta Zrt. közleménye szerint azon a 101 településen, ahol több szolgáltatóhely működik, a fennmaradó postahivatalok megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják majd az ügyfeleket. Azon a 109 településen, ahol nincs másik nyitvatartó posta, a szolgáltatások a máshol már jól bevált mobilposta segítségével lesznek elérhetők.



A Magyar Posta kiemelte: az érintett mintegy 740 dolgozó nem veszti el a munkáját, mindegyüket más postahelyekre irányítják át. A változás nem érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem.



A társaság folyamatosan gondoskodik az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról, az érintett posták november 11-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére - közölték.



A Magyar Posta hangsúlyozta: jelenleg és a jövőben is lényegesen túlteljesíti jogszabályi kötelezettségeit, mert az előírt mintegy 1600 posta helyett a szüneteltetést követően is országszerte több mint 2200 posta áll az ügyfelek rendelkezésére. A hazai lefedettség nemzetközi szinten is kiemelkedő, míg Magyarországon 3,46 posta jut 10 ezer lakosra, addig ez a szám Európában 2,91 - jelezték.



A vállalat emellett több, jelentős átalakítási projektet hajt végre a logisztika, a kézbesítés, a levél- és csomagfelvétel, valamint a levélfeldolgozás területén, amellyel az irányítás-szolgáltatásban javítja a működés hatékonyságát. Ennek eredményeként a társaság a fővárosban, illetve Pest, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándékot jelentett be, amely összesen mintegy 300 munkavállalót érint.



A közleményben kiemelték, hogy ez a végrehajtásban dolgozó munkavállalókat nem érinti.



A Magyar Posta közölte: a létszámcsökkentést törvényes keretek között, valamennyi vonatkozó jogszabály maradéktalan betartásával hajtja végre. A társaság vezetése az üzemi tanáccsal tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy külön megállapodás szabályozza az intézkedésben érintett munkavállalók munkaviszony-megszüntetésének feltételeit.



"A vállalat számára továbbra is elsődleges szempont a szolgáltatások elérhetősége. Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósult meg, amelyekkel a postai szolgáltatások már nemcsak személyesen, hanem modern, digitális úton is hozzáférhetők. Mindemellett a postai szolgáltatások a rendelkezésre álló szolgáltatási helyeken, a változásokat követően is magas színvonalon állnak rendelkezésre ügyfeleink számára" - írták a közleményben.