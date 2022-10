Energia

Október 25-éig igényelhető a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás

A veszélyhelyzeti ellátás további egy hétig, október 25-ig igényelhető, azoknak az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak, akik szeptember 30-ig érvényes versenypiaci szerződéssel rendelkeztek és akik számára az őket korábban ellátó földgázkereskedő a továbbiakban egyéb módon nem biztosítja a szolgáltatást.



Az MVM szerdai, MTI-nek küldött közleménye szerint az érintettek novemberben és decemberben vehetik igénybe a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től. Az átmeneti ellátáshoz nyilatkozni kell az MVM Next üzleti ügyfeleknek szóló honlapján.



A tájékoztatás szerint a jogosultsági feltételekben nem történt változás. A felhasználó és az MVM Next között a hiánytalan nyilatkozattétellel földgázkereskedelmi szerződés jön létre a 2022. november 1. és december 31. közötti időszakra. A szerződés létrejöttéről az MVM Next e-mailben tájékoztatja majd az érintetteket.



Azon felhasználók, akik 2022. augusztus 1-jétől nem jogosultak egyetemes földgázszolgáltatásra és jelenleg végső menedékes jogintézmény keretében biztosított számukra a földgázellátás, a vészhelyzeti átmeneti földgázellátás igénybevételére nem jogosultak - közölte az MVM.