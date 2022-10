Kormány

NHKV: nincs lejárt tartozása a nemzeti hulladékgazdálkodási társaságnak

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) időben kifizeti számláit, nincs lejárt tartozása, és visszautasítja Mártha Imrének, a Budapesti Közművek (BKM) Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának állításait - tudatta a NHKV Zrt. az MTI-vel közleményben hétfőn.



Az elmúlt napokban mind a fővárosi vezetés, mind a BKM menedzsmentje "számos valótlan állítást" tett az NHKV Zrt. tevékenységével és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásával kapcsolatban - írták. Visszautasítják Mártha Imre azon kijelentéseit, amelyek szerint az NHKV "visszatartja a forrásokat, illetve tartozik számos cégnek" - áll a közleményben.



Az NHKV - mint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására kijelölt gazdasági társaság - a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó feladatát a jogszabályoknak megfelelően látja el, a jogszabályban rögzített fizetési kötelezettségét valamennyi közszolgáltató felé fizetési határidőn belül teljesíti. Az NHKV-nél nincs lejárt, kifizetetlen szolgáltatásidíj-számlája a fővárosi cégnek sem - közölték.



A közszolgáltatás finanszírozásában az NHKV Zrt. az elvégzett szolgáltatás után fizet, valamint tekintettel van a hulladékmennyiség változására is. Budapest - és minden közszolgáltató - esetében a finanszírozás mérhető és ellenőrizhető mennyiségi adatokra épül. Az adatszolgáltatások alapján megvizsgálták az október 6-án elektronikus úton érkezett két, a BKM által kiállított számlát, és megállapították, hogy mindkét követelés jogalap nélküli. Ezért ezeket a követeléseket mind jogalapjában, mind összegszerűségben visszautasította az NHKV, és a számlákat visszaküldte a fővárosi cégnek - részletezték.



Ha a BKM betartotta volna az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírásait, illetve "a környezettudatosságát hirdető főváros" mint tulajdonos ténylegesen szem előtt tartaná a körforgásos gazdálkodás célkitűzéseit, akkor 2021-re akár 700 millió forinttal több szolgáltatási díjat kaphatott volna a jogszabályok alapján - hangsúlyozták.



Visszautasítják Mártha Imrének azt "a rágalmazás határát súroló kijelentését" is, hogy számos cég perelhetné az NHKV-t. Nem volt olyan per ellenük, amely a finanszírozás jogszerűségét és az elszámolás módját vitatta volna - hangsúlyozták. "A BKM vezérigazgatójának kijelentései kizárólag PR-fogásnak tekinthetők, ugyanakkor rendkívül károsak, mivel rombolják a közvélemény bizalmát és az ágazatban dolgozók elhivatottságát. Újra kérjük a BKM vezetését és a tulajdonos fővárost, hogy hamis állításokkal ne vezessék félre a közvéleményt és a hulladékgazdálkodásban dolgozó munkavállalókat!" - áll a közleményben.

Október 7-én Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy az NHKV a legutóbbi önkormányzati választás, 2019 vége óta nem fizeti ki az FKF-nek és jogutódjának a budapestiek által befizetett szemétdíjat. "Öt forintból egyet visszatartanak", így körülbelül 15 milliárd forinttal tartoznak Budapestnek, miközben Tarlós István (Fidesz-KDNP) korábbi főpolgármester idején a teljes összeget átutalták a fővárosnak - mondta akkor Karácsony Gergely.