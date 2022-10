Válság

Bajban az európai autóipar - S&P

Az EU-ban az energiaárak az egekbe szöknek, a kemény tél pedig leállíthatja a termelést az autóipar egyes részein - jelentette a héten az S&P Global Mobility.



A "Jön a tél" című jelentés szerint a Covid-19 járvány és az ukrajnai háború "kombinált drámai eseményei" túlfeszítik az autóipari ellátási vonalakat, különösen a félvezetők tekintetében.



Ennek következtében az iparágra "jelentős nyomás nehezedhet" az energiaköltségek miatt az elkövetkező hónapokban.



Az európai autógyárak negyedéves termelése 2022 negyedik negyedévétől 2023-ig az előrejelzések szerint 4 és 4,5 millió darab között lesz. A jelentés szerint azonban "az esetleges közüzemi korlátozások miatt" ez a termelés akár negyedévente 2,75 millió darabra is csökkenhet.



A kutató novembertől tavaszig jelentős ellátási lánc-zavarokat prognosztizált, a régió autógyártóit és beszállítóit érintő kötelező energiaracionalizálásra hivatkozva.



"Egy olyan iparág számára, amely már így is a kereskedők bemutatótermeiben lévő alacsony járműkészletekkel küzd, egy további válság globális szinten is cselekvésképtelenséget jelentene" - áll a jelentésben.



Edwin Pope, az S&P Global Mobility vezető elemzője az anyagok és a könnyűszerkezetek területén rámutatott, hogy "Ha végignézzük az ellátási láncot - különösen ott, ahol bármilyen fémszerkezetet sajtolással, hegesztéssel vagy extrudálással alakítanak ki -, óriási mennyiségű energiát használnak fel.



"A teljes energiafelhasználás ezekben a vállalatokban akár másfélszerese is lehet annak, amit ma a járművek összeszerelése során látunk. Néhány ilyen gyártási kapacitás annyira gazdaságtalanná válik, hogy a vállalatok egyszerűen bezárják a boltjukat."



A Reutersnek azt is elmondta, hogy az S&P Global Mobility elemzése még a múlt hónap végén az orosz Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázs előtt készült. "Az ehhez hasonló események elkerülhetetlenül az általunk előre jelzett értékek alsó határa felé tolják el a mérleg nyelvét, különösen az ilyen jellegű dolgok javításának időtartamát tekintve" - figyelmeztetett Pope.