Fogyasztóvédelem

Fogyókúrás porokat hívott vissza a Müller: fémdarab lehet bennük

Forrás: Nébih

Fogyókúrás porokat hívott vissza a Müller üzletlánc, mert a Layenberger Fit and Feelgood termékeiben fémdarab lehet - közölte pénteken a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).



A Nébih MTI-nek küldött tájékoztatója szerint a visszahívás a 396 grammos Layenberger Fit and Feelgood nevű, négyféle ízben árult fogyókúrás porokat érinti.



A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az egyező azonosító adatokkal rendelkező terméket ne fogyasszák el.



Az érintett termékek bármelyik Müller üzletbe visszavihetők, az árat blokk nélkül is visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit, ahol megtalálható az érintett cikkek gyártási száma és a lejárat ideje.