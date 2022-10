Energia

Román miniszterelnök: biztosított az ország téli gázellátása

A romániai gáztározók töltöttségi szintje pénteken meghaladta a kilencven százalékot, így bármilyen legyen is a téli időjárás, az ország gázellátása biztosítva van - jelentette be a kormány Facebook-oldalán pénteken Nicolae Ciuca miniszterelnök.



A kormányfő közölte: Románia 3,07 milliárd köbméter gáztárolási kapacitással rendelkezik, és eddig 2,774 milliárd köbmétert raktározott el télre. A tározók töltöttségi szintje magasabb, mint tavaly ősszel volt.



A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy Romániában egy átlagos téli napon 55 millió köbméter gáz fogy el, melynek csaknem fele hazai termelésből származik. A fennmaradó részt kell a tározókból pótolni. A készletek tehát mind a lakosság, mind a gazdaság, mind pedig a vállalkozók igényeit ki tudják elégíteni.



"Azt kértem a felelős intézményektől, hogy fokozott ütemben folytassák a tározók feltöltését és nagy odafigyeléssel gazdálkodjanak a szükséges mennyiségekkel, hogy sikeresen túljussunk ezen a télen" - jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: a kormány a gázárlimittel és a szükséges gázmennyiség biztosításával is szolgálja az állampolgárok és a gazdaság érdekeit.