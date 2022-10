Gazdaság

Ismét teljes kapacitással termel az OMV schwechati finomítója

Az OMV schwechati finomítójában júniusban történt incidens után a finomító most ismét teljes kapacitással működik - jelentette be pénteken a honlapján az osztrák olajipari konszern.



A közlemény szerint az OMV a szükséges ideig továbbra is üzemben tartja a javítások ideje alatt a Schwechat finomító kieső termelési kapacitásának a pótlására hivatott alternatív ellátórendszert. Ennek köszönhetően a piacok megbízhatóan elláthatók maradnak, illetve a készletek gyorsabban feltölthetők lesznek.



Júniusban a rendszeres karbantartási munkálatok során egy jogszabályban előírt vizes nyomáspróba sérülést okozott az olajtermék üzem 50 méter magas és 8 méter átmérőjű fő lepárló kolonnájának külső burkolatán.



A helyreállítást azonnal megkezdte a hiba elhárítására létrehozott munkacsoport, a kieső termelés pótlására pedig egy alternatív ellátórendszert építettek ki a piacok megbízható ellátásának a fenntartása érdekében. A törvényben előírt vizes nyomáspróbát szeptember végén sikeresen megismételték. Majd megkezdték a létesítmény fokozatos üzembe helyezését. Mostanra a lepárlóüzem teljes kapacitással termel.



"A javítás rendkívüli esemény nélkül befejeződött, és az OMV Schwechat finomítója által kiszolgált piacok megbízhatóan ellátottak" - jelentette be Alfred Stern, az OMV igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója. Köszönetet mondott egyúttal az osztrák, valamint a szlovákiai és magyarországi illetékes hatóságoknak is, hogy a kötelező biztonsági tartalék egy részének felszabadításával segítettek áthidalni a szűk keresztmetszeteket és stabilan tartani az ellátást.



Az OMV a médiában szabotázsakcióról megjelent találgatásokra egy korábbi közleményében reagálva közölte, hogy az állambiztonsági szervekkel folytatott egyeztetés megerősítette a baleset okát vizsgáló belső és külső szakértők jelentésének a megállapítását, miszerint nem találtak szabotázsra utaló jeleket.