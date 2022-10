Energiaválság

Menczer: felkészültünk a télre, Magyarország energiaellátása biztosított

Felkészültünk a télre, Magyarország energiaellátása biztosított - jelentette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára csütörtökön, Cegléden.



Az államtitkár az Infineon Technologies Cegléd Kft. új, 6,4 milliárd forintos kormányzati támogatással felépült gyárépületének avatásán emlékeztetett arra: Magyarországnak van hosszú távú gázvásárlási megállapodása Oroszországgal.



Emellett a Török Áramlat gázvezetékdéli irányból teszi lehetővé Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül, hogy a gáz megérkezzen Magyarországra, ez ma már az egyetlen gázvezeték, amely 100 százalékos kapacitással működik - jegyezte meg.



A harmadik okot, ami miatt az energiaellátásunk biztonságban van, azok a gáztározók jelentik, amelyekben már az éves magyar fogyasztás 46 százaléka van betárolva, miközben az európai átlag 26 százalék. Azt jelenti mindez, hogy 93 téli napra elegendő gáz van a tározókban úgy, hogy a szállítás is folyamatos. Ha csak a lakossági gázfogyasztást nézzük, akkor 193 téli napra - amennyi nincsen - lenne elég ez a mennyiség - hangsúlyozta Menczer Tamás.



Arról is beszélt, hogy a válságok korát éljük, ezek egymás után vagy akár egymással párhuzamosan jelennek meg. A válságokkal kapcsolatban a magyar kormány mindig elmondta a válaszait, a megoldásait és ki is derült mindig, hogy a magyar megoldások működnek.



Menczer Tamás kijelentette: a háborúval kapcsolatban kezdettől azt mondtuk, hogy mi a béke pártján állunk. Támogatjuk, szorgalmazzuk a béketárgyalásokat, az azonnali tűzszünetet. A háborúra adott válaszok, a szankciók következtében gazdasági és energiaválsággal is szembe néz Európa. A szankciókkal kapcsolatban mi mindig szkeptikusak voltunk, mert a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a kívánt hatást nem érik el. De kifejezetten az energetika területén azt mondtuk, nem szabad szankciókat alkalmazni.



Mint mondta, ma az európai emberek és vállalkozások szankciós felárat fizetnek az energiáért, miközben a szankciókkal sújtott Oroszország rekordbevételekre tesz szert. Ha nem lennének szankciók, az energia ára és az infláció mértéke megfeleződne nagyon rövid időn belül. Magyarország célja, hogy az európai energiahiányt és a recessziót illetően is helyi, lokális kivételt jelentsünk - jelentette ki az államtitkár.



Menczer Tamás a félvezetőket gyártó Infineon Technologies Cegléd Kft. új, 31,9 milliárd forint összértékű gyárépületének átadásán elmondta, a beruházással 275 új munkahely jön létre.

A cég Magyarországon olyan terméket készít, amelyre világszinten van kereslet, hiszen az itt előállított termékek majdnem száz százaléka exportra készül - mondta az államtitkár. Hozzátette, jól jellemzi a vállalat világgazdaságban betöltött helyét, hogy a 2020-2021-es üzleti évben csoportszinten több mint 11 milliárd euró volt a nettó árbevétele és 50 ezer munkavállalót alkalmaz.



Menczer Tamás sikertörténetnek nevezte a német-magyar gazdasági együttműködést. Utalt arra, hogy Magyarországon ma 6000 német vállalat 300 ezer embernek ad munkát a legnagyobb külföldi befektetői közösségként.



Az Infineon Technologies Cegléd Kft. közlése szerint a cég 28 éve van jelen Magyarországon és az új beruházással a ceglédi telephelyükön a termelési létesítmények kapnak új gyárat.



A vállalat az ipari felhasználású félvezetők fejlesztésében és gyártásában piacvezető pozíciót tölt be. Eddig Magyarországon 3500 V-os feszültségosztályig állítottak elő teljesítménymodulokat, amelyeket olyan területeken használnak, mint a zöldenergia és az ipari automatizálás. Az új gyár megépülésével a cég dolgozóinak létszáma megközelíti az 1600-at.



A nyilvánosan elérhető adatok szerint a vállalat a 2021. szeptember 30-ával zárult üzleti évében 18,17 milliárd forint árbevétel mellett 877 millió forint adózott eredményt ért el.