Pénzügy

Magyarországon a 2015-ös szintre esett vissza a fizetési fegyelem egy felmérés szerint

Magyarországon a 2015-ös szintre esett vissza a fizetési fegyelem - közölte az EOS kintlévőség-kezelő és pénzügyi szolgáltató vállalat saját kutatása alapján szerdán az MTI-vel.



Az EOS Csoport 2019 után ismét átfogó kutatásban vizsgálta a lakosság és a vállalati szektor fizetési szokásait, 2022 tavaszán 16 ország mintegy 3200 döntéshozóját kérdezte meg.



A közlemény szerint a magyarországi ügyfelek a számlák 76 százalékát fizetik pontosan, ami nagyjából azonos a közép- és kelet-európai aránnyal, ám 3 százalékponttal elmarad a teljes európai 79 százalékos átlagtól, ez az arány nagyjából a 7 évvel ezelőtti fizetési fegyelemnek feleltethető meg.



Kiemelték, változtak a magyarországi fizetési határidők, míg 2019-ben a magyarországi vállalatok a lakosság felé átlagosan 30 napos fizetési határidővel számláztak, 2022-re ez 33 napra emelkedett, a vállalatok közötti (B2B) számlák fizetési határideje pedig 39-ről 43 napra nőtt.



A kutatásban rámutattak arra, hogy a hosszabb fizetési határidők sem elegendők, hogy ellensúlyozzák a válságok hatásait, a vállalatoknak még így is növekvő késedelmekkel kell szembenézniük. A felmérés szerint 2019-hez képest 5 százalékponttal, 15 százalékról 20 százalékra nőtt a késedelmesen fizetett számlák aránya, amely 2 százalékponttal magasabb az európai átlagnál.



A behajthatatlan követelések aránya megegyezik a legutóbb mért értékkel, a Magyarországon kiállított számlák 4 százalékát nem fizetik ki egyáltalán, szakértők szerint ebben jelentős romlás várható - írták.



Erre utal az is, hogy a megkérdezett magyarországi vállalatok körében kifejezetten pesszimista hangulat uralkodik. Míg 2019-ben csak 15 százalékuk látta pesszimistán a fizetési szokások alakulását, mára már minden negyedik cég szerint jelentősen romlani fog az ügyfelek fizetési hajlandósága a következő 2 évben, míg javulásra mindössze 18 százalék számít - hangsúlyozták.



Lencsés Tamás, az EOS Magyarország ügyvezetője a közleményben kiemelte, az idei kutatás rámutat arra, hogy a válságok nem múlnak el nyom nélkül, hatásuk pontosan lekövethető a statisztikai adatokban.



Az EOS csoport technológia-vezérelt kintlévőség-kezelő és pénzügyi szolgáltató vezető szerepet tölt be a követeléskezelési ágazatban, 24 országban működő telephelyein mintegy 20 000 ügyfélnek nyújt szolgáltatást a követeléskezelés minden területén, fő célágazatok a bankok, az ingatlanszektor, a szolgáltatóvállalatok, a közművek, valamint az e-kereskedelem. Az EOS több mint 6000 munkatársat foglalkoztat és az Otto csoporthoz tartozik.