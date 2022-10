Gazdaság

Az euróövezetben először regisztráltak kétszámjegyű inflációt

Az eurózónában szeptemberben éves szinten masszív, 10%-os volt a fogyasztói árak növekedése, ami új rekordot jelent, és növeli a nyomást az Európai Központi Bankra (EKB), hogy agresszívan szigorítsa a monetáris politikát.



Az Eurostat pénteken közzétett adatai szerint az euróövezetben az augusztusi 9,1%-os adathoz képest nőtt az infláció, ami meghaladta a 9,7%-os medián előrejelzést, és az ötödik egymást követő hónapban az elemzői előrejelzéseket meghaladó árnövekedést jelentett.



Az inflációt továbbra is az élelmiszer- és energiaköltségek emelkedése hajtja. Az energiaárak, amelyek éves szinten 41%-kal emelkedtek szeptemberben, járultak hozzá leginkább az infláció emelkedéséhez az eurót használó 19 országban. Eközben a feldolgozatlan élelmiszerek ára 13%-kal emelkedett.



A volatilis élelmiszer- és energiaárak nélkül az infláció még mindig 6,1%-ra emelkedett az augusztusi 5,5%-ról, míg egy még szűkebb, az alkoholt és a dohányárut is kizáró mérőszám 4,3%-ról 4,8%-ra nőtt.



Észtországban, Litvániában és Lettországban 22% feletti inflációs rátát regisztráltak. Hollandiában 17,1% volt, szemben az augusztusi 14% alatti értékkel. Szlovákia 13,6%-os értékével szintén az átlagosnál magasabb árnövekedéssel rendelkező országok csoportjába került.



A hét elején Németország 10,9%-os éves szintű növekedést jelentett szeptemberben, szemben az előző hónapban mért 8,8%-kal. Az emelkedésben az élelmiszer- és energiaárak szárnyalása is szerepet játszott.



Az aggasztó inflációs adatok még inkább sürgetik a további kamatemelések szükségességét, még az EKB júliusi és szeptemberi agresszív lépései után is. A mai inflációs adat után valószínűleg egyre hangosabbak lesznek a felhívások, hogy az EKB következő, október 27-re tervezett ülésén újabb nagy lépést tegyen.



A befektetők most úgy látják, hogy a 0,75%-os betéti kamatláb az év végére 2% körüli szintre, majd jövő tavasszal 3% körüli szintre emelkedik, mielőtt a szintek kiegyenlítődnek.