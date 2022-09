Világgazdaság

Kamatot emelt a Fed

A piaci várakozásoknak megfelelő mértékben, 75 bázisponttal emelte az irányadó dollárkamatot szerdán az Egyesült Államok jegybankja, a Federal Reserve.

A Fed a jegybanki alapkamat sávját 0,75 százalékponttal, 3,00-3,25 százalékra emelte a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.



A Federal Reserve az előző, 2022. júliusi ülésén ugyancsak a várt mértékben, 75 bázisponttal 2,25-2,50 százalékra emelte a jegybanki alapkamat sávját. A Fed sorozatban harmadszor emelt 75 bázisponttal kamatot szerdán. Ahogy korábban, a Fed ezúttal is a magas inflációval indokolta a kamatemelést.



Szerdán a Fed 1,7 százalékról 0,2 százalékra rontotta az Egyesült Államok idei GDP-növekedésére vonatkozó előrejelzését, a jövő évit 1,7 százalékról 1,2 százalékra, a 2024. évit pedig 1,9 százalékról 1,7 százalékra vitte le. A Fed 2025-re 1,8 százalékos gazdasági növekedést vár.



Az idei inflációs várakozását 5,2 százalékról 5,4 százalékra, a jövő évit 2,6 százalékról 2,8 százalékra, a 2024. évit pedig 2,2 százalékról 2,3 százalékra emelte. A jegybank azzal számol, hogy 2025-ben 2 százalék lesz az infláció.



A Fed változtatott a munkanélküliségi előrejelzésén is: az idei évit 3,7 százalékról 3,8 százalékra, a jövő évit 3,9 százalékról 4,4 százalékra módosította.



A Fed hosszú távú célja a maximális foglalkoztatás és a 2 százalékos infláció elérése. Ennek érdekében a Fed úgy döntött, hogy 3-3,25 százalékra emeli az alapkamat céltartományát, és további kamatemelésekre számít - áll a jegybank közleményében. A kamatdöntő FOMC tagjainak többsége 4,25-4,5 százalékos idei év végi kamatszintre számít, ami jövőre akár 4,60 százalék is lehet.