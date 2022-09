Gazdaság

Magyar Levente: új szolgáltató központot hoz létre a Fressnapf állateledel-gyártó Budapesten

Budapesten hozza létre 150 munkavállalót foglalkoztató szolgáltató központját a német Fressnapf, Európa legnagyobb állateledeleket és felszereléseket gyártó cége - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára hétfőn Budapesten.



Kiemelte, hogy a vállalat Magyarországon működteti regionális központját, és a beruházással most egy újabb fontos lépést tesz.



A Fressnapf az utóbbi évek egyik leggyorsabban fejlődő magyar iparágában hoz létre újabb fontos hozzáadott értéket; a hazai szolgáltató központokban már több mint 70 ezer ember dolgozik, főként fiatal, nyelveket beszélő diplomások, akik az ország növekedésének fontos zálogát jelentik - hangsúlyozta Magyar Levente.



Az államtitkár kitért arra, hogy a magyar gazdaság az utóbbi évek nehézségei ellenére talpra állt, a második negyedévben Európa egyik leggyorsabb gazdasági fejlődése volt Magyarországon.



Azt mondta: "rendkívüli körülmények között élünk, a hazai cégeknek is rendkívüli időkben kell helytállni". Rendszeresen érkeznek ugyanakkor olyan impulzusok, amelyek megerősítik, hogy a magyar gazdaság jó úton jár, Magyarországon van olyan potenciál, amiért külföldről is érdemes ide jönni, és ez bizakodásra ad okot - fejtette ki.



Hozzátette: ilyen megerősítés, hogy a Fressnapf Budapesten hozza létre a 150 új munkahelyet biztosító szolgáltató központot, és további tervei is vannak Magyarországon.



Patrick Bontenakels, a Fressnapf regionális operatív vezetője a beruházás bejelentésén egyebek mellett elmondta: Budapestről vizsgálják majd, hogyan tudnak tovább terjeszkedni Kelet-Közép-Európában, és komoly lehetőséget látnak a dél-európai online terjeszkedésben is. Hangsúlyozta, hogy a vállalatnak szüksége van magasan képzett munkatársakra.



A Fressnapf honlapja szerint a cég 2002 óta van jelen Magyarországon, több mint 50 áruháza mellett webáruházat is üzemeltet. A nyilvánosan elérhető cégadatok alapján a Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. nettó értékesítési árbevétele 26,3 milliárd forint volt 2021-ben az előző évi 21,7 milliárd forint után, adózott eredménye pedig 1,55 milliárd forintra nőtt tavaly a 2020-as 1,07 milliárdról; munkavállalóinak száma megközelíti a 400-at.