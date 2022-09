Korrupció

Felajánlotta lemondását az INA igazgatótanácsának elnöke

Annak ellenére, hogy Fasimon Sándor, az INA horvát olajipari vállalat igazgatótanácsának elnöke nem vett részt a közelmúltban nyilvánosságra került gázkereskedelemmel kapcsolatos visszaélésekben, felajánlotta lemondását az igazgatótanács éléről - közölte a cég szerdán. Davor Filipovic horvát gazdasági és energiaügyi miniszter jelezte, a testület minden tagja elvesztette a kormány bizalmát.



A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) a rendőrséggel közösen indított akcióban augusztus 27-én öt embert tartóztatott le gázkereskedelemmel kapcsolatos visszaélések miatt, köztük Damir Skugort, az INA földgázkereskedelmi ágazatának igazgatóját. A vádak szerint valamivel több mint egymilliárd kunával (54 milliárd forint) károsították meg a horvát olajvállalatot, kihasználva a globális válságot és a gáz árának folyamatos világpiaci növekedését.



Fasimon Sándor a közlemény szerint elmondta: teljesen megdöbbentette, amikor értesült Skugor és társai tetteiről.



Az elmúlt tíz év során az INA nagyon hosszú utat tett meg, és a csőd széléről érte el a pénzügyi stabilitást, valamint folyamatban van az ország történetének legnagyobb ipari beruházása is, a fiumei késleltetett kokszoló felépítése - hangsúlyozta.



Szavai szerint Skugor tettei aljasak. "Ez nem az INA, ez nem mi vagyunk" - hangsúlyozta.



Hozzátette: "büszke vagyok az elmúlt évtizedben elért közös eredményeinkre, és annak ellenére, hogy semmi közöm nem volt Skugor bűntetteihez vagy bármilyen más jogsértéshez, felelős cégvezetőként az INA erkölcsi felelősségét nekem kell viselnem. Ezért most az a helyes, hogy felajánlom a lemondásomat".



A közlemény szerint a működés folyamatosságának biztosítása érdekében Fasimon Sándor továbbra is betölti az INA igazgatótanácsának elnöki posztját utódja kinevezéséig.



A korrupciós ügy miatt a horvát kormány az INA teljes igazgatótanácsának menesztését kérte. Ezt Davor Filipovic gazdasági miniszter jelentette be kedden.



A tárcavezető szerda délután találkozott a Mol Nyrt. vezetőivel Zágrábban. A tanácskozást követően a miniszter sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány csütörtökön hoz döntést, amelyben javasolni fogja az INA felügyelőbizottságának (fb) és az igazgatótanács horvát tagjainak felmentését.



"Egyértelműen közöltem, hogy az INA igazgatótanácsának magyar tagjaitól is távozást várok" - mondta Filipovic, hozzátéve, hogy a testület minden tagja elvesztette a horvát kormány bizalmát.



A tárcavezető kiemelte: azt is közölte a Mollal, hogy a kormány határozatban fogja utasítani az INA-t, hogy minden Horvátországban kitermelt gáz horvát állampolgárokhoz, horvát intézményekhez és horvát cégekhez kerüljön elfogadható áron.

"Létezik horvát gáz, mégpedig az, amit Horvátországban termelnek ki. Amennyiben egy "xy" vállalat ebben a válsághelyzetben ilyen olcsón vásárolhatott gázt, akkor ebből az olcsó gázból a horvát óvodák is kaphatnak, hogy a horvát állampolgárok normálisan tudjanak élni" - húzta alá a miniszter. Filipovic itt arra utalt, hogy az OMS nevű horvát cég Skugor segítségével olcsón vásárolt gázt az INA-tól, amit később óriási haszonnal értékesített tovább külföldre, és 846 millió kuna (46 milliárd forint) nyereségre tett szert.



Filipovic jelezte, a jövő héten ismét találkozik a Mol vezetőivel, hogy egyeztessenek a további részletekről.



Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.