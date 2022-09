Gazdaság

A horvát kormány korlátozni fogja egyes élelmiszerek árát

A horvát kormány az energia- és élelmiszerárak drágulása miatt átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki, amellyel segíteni kívánja a háztartásokat és a vállalkozókat - mondta Nina Obuljen Korzinek kulturális miniszter szerdán a horvát közszolgálati rádiónak adott interjújában, jelezve, hogy korlátozni fogják egyes élelmiszerek árát a családok védelme érdekében.



A horvát sajtó napok óta találgatja, milyen intézkedésekkel készül a kormány, hogy megállítsa a drágulásokat. Eddig kevés információ szivárgott ki, a kabinet a teljes csomagot csütörtöki ülésén mutatja be.



A horvát közszolgálati televízió (HRT) úgy tudja, Zágráb egyebek között korlátozni fogja a tej, a cukor, az olaj és a darálthús árát.



A Telegram című horvát internetes portál kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írta: egyetlen energiahordozó sem fog drágulni a háztartások számára. "Sem a villany, sem a gáz, sem a víz, sem a távfűtés" - idézte a lap a forrást.



Hozzátették: a nonprofit szektor és a közintézmények, mint az iskolák, óvodák, kórházak és az egyesületek ugyanolyan áron kapják majd a gázt és elektromos áramot, mint a háztartások. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, a vállalkozások és az önkormányzatok milyen támogatásban részesülnek majd - írták.



A horvát kormány idén áprilisban hosszú távon 25 százalékról 13 százalékra csökkentette a lakossági gáz áfáját, az április 1-jétől jövő március 31-ig tartó időszakra pedig 5 százalékra. A villamosenergia áfája marad 13 százalék, ugyanakkor az energiadrágulás és az attól elmaradó áremelés különbözetét a Horvát Elektromos Művek (HEP) vállalta át.



A gázártámogatás a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat is érintette, egy meghatározott fogyasztásig, utalványos rendszerben. A nagyobb vállalkozásoknak azonban havonta 300-400 százalékkal is emelkedett a villany- és gázszámlája az április 1-jétől eltelt időszakban.



Augusztus végén a kormány újabb intézkedést fogadott el: 5 százalékra csökkentette a faforgács, a pellet, a brikett és a tűzifa általános forgalmi adóját (áfa), valamint nulla százalékra a napelemekét. Az említett termékeken kívül 5 százalékra csökkentették a távhőszolgáltatás áfáját, beleértve a szállításhoz kapcsolódó díjakat is, a törvény hatálybalépésének napjától 2023. március 31-ig. A törvényjavaslatot még a parlamentnek is el kell fogadnia.



Zágráb kedden újabb rendeletben rögzítette az üzemanyagok árát is. A benzin kiskereskedelmi ára 0,57 lipával (1 kuna=100 lipa), 10,62 kunára (567,64 forint) csökkent, míg a gázolajé 0,54 lipával, 12,89 kunára (688,97 forint) nőtt.



Az árszabás - amely a benzin és a gázolaj esetében egyaránt 0,65 kuna/liter rögzített árrést határoz meg - az ország összes kiskereskedelmi töltőállomására vonatkozik a következő egy hétre.