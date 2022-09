Gazdaság

Hibás gázszámlákat postázhatott az MVM

Olyanoknál is megjelent a versenypiaci költség az augusztusra eső gázszámlában, akiknél ezt a számlán szereplő fogyasztás nem indokolja. Egy energetikai szakértő azt mondta: "lesznek nem korrektül kiállított számlák." Az ATV Híradója kereste az MVM-et, egyelőre nem kaptak választ.



"Nem ültünk még le matekozni, de mondom, bízunk az égiekben..." - sokan még csak várakoznak az augusztusi rezsiszámlára, egyre többen vannak viszont azok, akik már kézhez is kapták azt. Egyre többen vannak azok is, akik nem értik, hogyan jött ki a számlákon szereplő összeg.



"Ezért azt a vállalást a kormány minden körülmények között továbbra is fenntartja, hogy még a legrosszabb fűtőérték esetében is az 1729 köbmétert mindenkinek a rezsicsökkentett áron meg kell kapnia" - hangzott el korábban Gulyás Gergely minisztertől.



Hiába a köbméter, a fűtőérték számít igazán: a kormány 63 ezer 645 megajoule-ban húzta meg a határt, ameddig rezsicsökkentett módon lehet földgázhoz jutni.



Időközben több gázszámla is eljutott az Atv-hez. Egyiken például hat köbméter fogyasztás esett augusztus elseje és nyolcadika közé, 209 megajoule-t felhasználva. Egy másikon pedig három köbméter augusztus elseje és negyedike közé, 107 megajoule-lal.

A kis mennyiség ellenére mindkettőnél megjelent a versenypiaci költség, vagyis a világpiaci ár is.



A szakértő szerint először az augusztusi napokat kell figyelembe venni.



"Utána azt kell csinálni, hogy a rendeletben szereplő 63 645 megajoule-t el kell osztani 365-tel, és kijön az, hogy 174 megajoule per nap, ami a rezsicsökkentett rész. Ezt a 174-et fel kell szorozni a számlában szereplő napok számával. Ha az a megajoule ami ott kijön, az alatt van az, amit kiszámláztak, ott nem lehet, csak rezsicsökkentett ár" - magyarázta Balogh József.



Ez alapján viszont úgy tűnik, hogy a már bemutatott számlákat hibásan állította ki a szolgáltató. Azoknál ugyanis látszólag semmi nem indokolja a versenypiaci költség felszámolását.



Balogh úgy gondolja: az érintettek nem lesznek ezzel egyedül.



"Én úgy érzem, hogy lesznek sajnos nem korrektül kiállított számlák. Az nem igaz, hogy a szolgáltatók a mumusok, és ők akarnak rosszul számlázni, egyszerűen ők is éjjel-nappal dolgoznak teljesen irreális határidőkkel" - fogalmazott.