Pénzügy

Stabil az OTP teljesítménye a cégvezetés szerint

Az egyedi tételeket nem számítva, a háború hatásaival együtt a tavalyihoz hasonló lett az OTP csoport teljesítménye a második negyedévben, ami a bank stabilitását és erejét mutatja - mondta Bencsik László, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese a bank eredményeit értékelő sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Azt is közölte: vizsgálják az orosz leánybank értékesítésének lehetőségét.



Hozzátette: az első fél év profitabilitására a háborús helyzetnek "érdemben nem volt hatása". Ugyanakkor az egyedi tételek, a jelentős, nem várt magyarországi extra terhek (extraprofitadó, kamatstop) hatása már jelentős volt. Egyben reményét fejezte ki, hogy ezek a hatások csak átmenetiek.



Az osztalékfizetésre vonatkozó kérdésre közölte: ha lesz lehetőség rá, akkor fizetnek osztalékot, ugyanakkor korainak nevezte erről bármit nyilatkozni. Ha a teljesítmény az első félévihez hasonlóan alakul, akkor lesz osztalékfizetés. Az alap üzleti működés pozitív, viszont a háborús kockázat és az állami extraterhek hatása jelentős - fejtette ki.



A csoport féléves konszolidált adózás utáni eredménye 42,7 milliárd forint volt, 80 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az adózás után korrekciós tételek jelentkeztek 208 milliárd forint összegben, döntően az orosz kitettségekkel és a magyar kormány intézkedéseivel összefüggésben - ismertette.



A várakozásaik szerint idén a nettó kamatmarzs stabilizálódhat. A menedzsment arra számít, hogy 2022-ben az orosz és ukrán operációkat nem számítva az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány organikus növekedése 10 százalék feletti lehet, a korrigált jövedelmezőségi mutató, a hitelkockázati költség ráta és a működési költséghatékonyság 2021-hez hasonlóan alakulhat, bár az infláció miatt nehéz lesz tartani - mondta. Az év hátralévő részében a második negyedévinél kisebb, ugyanakkor pozitív profit hozzájárulást várnak az orosz leánybanktól.



A hitelezés aktív csoportszinten, és az akvizíciós tevékenység is aktív - mondta, hozzátéve, hogy az emelkedő kamatkörnyezetben a hitelállományok növekedése kisebb lehet a következő időszakban. A teljesítő magyar hitelállományok 6 százalékkal bővültek negyedéves alapon (ez csoportszinten a legmagasabb), az első hathavi csoportszintű konszolidált teljesítő állományok növekedése ugyancsak 6 százalékos volt. A magyar adat jórészt a kormányzati és a jegybanki támogatott hitelprogramoknak köszönhető, a vezérigazgató-helyettes fontosnak nevezte, hogy ilyen konstrukciók maradjanak.

Elmondta: a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az orosz működés stabilizálódott. A fogyasztási hitelezés átlagos, az áruhitelekre, a hitelkártyákra és a személyi kölcsönökre fókuszálnak a lakossági piacon, a vállalati hitelezést leállították, az állomány rubelben a felére csökkent. A piac így nyereségesen működtethető, a betétek jelentősen nőttek. Az orosz-ukrán hitelek együttes súlya június végén 7,8 százalékot képviselt a csoporton belül.



Az orosz bank értékesítését továbbra is vizsgálják, keresik a befektetőket. A legújabb orosz rendelet ugyan megtiltja a külföldi bankok értékesítését, ami speciális helyzetet teremtett, ezzel együtt is vizsgálják a lehetőségeket - mondta.



Ukrajnában sokkal nagyobb a bizonytalanság, nehéz egyértelmű várakozást közölni. A bank az ügyfelek és a kollégák mellett maximálisan kiáll, mindent megtesznek a lehető legjobb ügyfélkiszolgálás érdekében.



A leányvállalatokról elmondta: Bulgária jól teljesít, a horvát bank is kiemelkedően működik. A szerb bank is jó eredményt ért el, itt az OTP meghatározó piaci szereplő lett. Szeptember végén pedig lezárhatják a szlovén bank akvizícióját, a felügyeleti engedélyek megszerzését követően - vélekedett. Albániában újabb akvizícióval erősítették a bank jelentlétét, a piac dinamikusan fejlődik, ez augusztustól jelenik meg a csoport eredményében. Moldovában nehéz a helyzet, válság alakult ki, ezzel együtt sikerült profitot termelni. A Merkantil csoport és az OTP Alapkezelő egyaránt a várakozásoknak megfelelően teljesít - jelezte.