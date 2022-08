Gazdaság

MEKH: augusztus elején több gáz volt a hazai tárolókban, mint az uniós előírás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint augusztus 1-jén az európai uniós gáztárolási rendelet előírásaihoz képest 920 millió köbméterrel több gáz volt a magyarországi tárolókban. A gáztárolók feltöltése továbbra is megfelelő ütemben halad - közölte a MEKH pénteken az MTI-vel.



A tárolókba augusztus 1-jére 3,25 milliárd köbméter földgázt tároltak be, ami az éves lakossági fogyasztás 82 százaléka, a tárolók összkapacitásának pedig az 51,34 százaléka.



Az európai unió által előírt ütemezés szerint Magyarországnak november 1-jéig be kell tárolnia az ötéves átlagfogyasztásának a 35 százalékát, ami 3,65 milliárd köbméter.



Az uniós rendelet alapján augusztustól novemberig havi bontásban is meg kell lennie a megfelelő mennyiségeknek.



A Magyarország számára augusztus 1-jére előírt mennyiség 2,33 milliárd köbméter volt, így az adott időpontra az uniós előírásokhoz képest 920 millió köbméterrel több került a hazai gáztárolókba.



A betárolt 3,25 milliárd köbméter az elmúlt öt év átlagfogyasztásának 31,13 százaléka, az éves lakossági fogyasztás 82 százaléka.