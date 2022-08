Gazdaság

Felmérés: visszaesett a magyar munkavállalók optimizmusa

Visszaesett a magyar munkavállalók optimizmusa, miután az orosz-ukrán konfliktus, valamint a járványintézkedések által okozott negatív gazdasági következmények, az ezzel járó bizonytalanság már a munkaerőpiacon is érezteti hatását - közölte a hitelfedezeti biztosításokkal foglalkozó BNP Paribas Cardif Biztosító kedden a Mediánnal készített közös kutatás alapján.



A második negyedévben készült felmérés alapján a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 75 pontos értéket vett fel, ami 2 pontos esést jelent a tavalyi év hasonló időszakához, illetve 3 pontos csökkenést az előző negyedévhez képest.



A BNP Paribas Cardif Biztosító a Mediánnal közösen 2014-ben alkotta meg az indexet, amely azt méri, mennyire stabil a munkaerőpiac a munkavállalók szemszögéből. Az index 1200 fő személyes megkérdezésén alapul, a minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja a felnőtt magyar népességet.



A kutatás alapján a második negyedévben a munkavállalók 36 százaléka kezdett aggódni amiatt, hogy egy éven belül esetleg elveszítheti állását, ami 8 százalékpontos emelkedést jelent az előző negyedévhez képest.



A közlemény szerint növekvő bizonytalanságról árulkodik az is, hogy míg tavasszal a megkérdezettek 61 százaléka bízott abban, hogy több mint öt évig fennmaradhat a jelenlegi pozíciója a munkahelyén, addig ez az arány mostanra 53 százalékra zuhant.



A válaszadók 42 százalékának háztartása legfeljebb három hónapot tudna átvészelni a fő kereső állásvesztése esetén. Ezzel szemben közel 8 százalékpontot ugrott és így 33 százalékot ért el azok aránya, akik 4 hónap és egy év közötti időszakot is ki tudnának bírni, 22 százalékuk pedig több, mint egy évet is képes lenne átvészelni.



Az állásvesztés esetére a válaszadók 69 százaléka szerint maradna valaki a háztartásban, akire támaszkodhatnak, 64 százalékuk kölcsön tudna kérni olyan családtagtól, rokontól, akivel nem lakik közös háztartásban, 55 százalékuknak pedig valamelyik barátja tudna segíteni. A válaszadók 28 százaléka állította azt, hogy amennyiben elveszítené az állását, rendelkezne olyan biztosítással, amelyből pénzhez jutna - derült ki a kutatásból.



A közleményben kiemelik: lényegesen pozitív fejleménynek számít a munkavállalók azzal kapcsolatos optimizmusa, hogy mennyire érzik úgy, egy esetleges állásvesztés, vagy felmondás esetén könnyen találnának a képzettségüknek megfelelő új állást. A válaszadók 54 százaléka mondta azt, hogy könnyen, vagy nagyon könnyen találna magának munkát, ez az előző év azonos időszakával összevetve 4 százalékpontos emelkedést jelent, ami továbbra is optimizmusra ad okot.