Gazdaság

Támogatott képzésekkel segíti a kormány a Tungsram elbocsátott dolgozóit

A kormány célja, hogy megőrizze a munkaalapú társadalmat és megvédje a munkahelyeket, ezért mind a három érintett megyében és a fővárosban támogatott képzésben vehetnek részt a Tungsram Operations Kft. csoportos létszámleépítésben érintett dolgozói. A programban személyre szabottan, álláskeresést ösztönző juttatással valósul meg a képzésük, átképzésük, így akinek eddig nem sikerült másik munkahelyen elhelyezkednie, ennek segítségével könnyebben térhet vissza a nyílt munkaerőpiacra - jelentette be Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) keddi közleménye szerint.



A tárca felidézte: a Tungsram még áprilisban jelentette be, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért év végéig 1600 dolgozóját elbocsátja.



A TIM az év végéig elbocsátani tervezett foglalkoztatottak mielőbbi újra munkába állását a "Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása" elnevezésű munkaerő-piaci programmal segíti Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben, valamint a fővárosban.



A kormányhivatalok segítségével megyénként olyan szakmai képzésekhez csatlakozhatnak, amelyek a helyi munkaerő-piaci kereslethez igazodnak, így a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat célzott segítséget nyújt az érintetteknek. A mintegy félmilliárd forintból megvalósuló program országszerte több mint 30 szakma elsajátításához nyújt támogatást, a csoportos leépítés folyamata szerinti ütemezésben. A képzési támogatás összege havi bruttó 250 ezer forint fejenként, amiből a résztvevők - mivel az álláskeresői támogatásokat csak személyi jövedelemadó és nyugdíjjárulék levonása terheli - 187 500 forintot kaphatnak kézhez a képzés ideje alatt, maximum 12 hónapon keresztül.



Érdemben megkönnyítheti, felgyorsíthatja a dolgozók újbóli munkába állását az is, hogy a vállalat telephelyeinek otthont adó városokban a csoportos leépítésben érintett létszámnál több üres álláshelyet tartanak nyilván. Az érintett munkavállalók így nagyobb eséllyel tudnak akár önállóan vagy államilag támogatott képzéssel elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Az elmúlt hetekben több állásbörzére is sor került, és a kormányhivatalok folyamatos kapcsolatot tartanak a vállalat képviselőivel a munkavállalók foglalkoztatási helyzetének megoldása érdekében - közölte a TIM.



A programban való részvételre az elbocsátott dolgozók a területileg illetékes kormányhivatal járási foglalkoztatási osztályain jelentkezhetnek. További információ az nfsz.munka.hu oldalon található - áll a közleményben.