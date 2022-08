Energia

Szijjártó: fontos, hogy az atomenergia ne váljon a háború miatt kialakult politikai válság áldozatává

Fontos, hogy az atomenergia semmilyen módon ne váljon áldozatává az ukrajnai háború miatt kialakult politikai válságnak és vitáknak, e nélkül ugyanis lehetetlen lenne az energiaellátási krízis megoldása - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint hétfő este New Yorkban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a világban ma súlyos politikai és energiaellátási válság van, utóbbi megoldása, illetve az ambiciózus környezetvédelmi célok teljesítése pedig nem lehetséges a nukleáris energia felhasználása nélkül, ezért most különösen fontos, hogy az semmiképp ne válhasson a politikai viták áldozatává.



"Magyarországnak érdeke, hogy a nukleáris energiával szemben fair, tisztességes megközelítés jöjjön létre, hogy azt semmifajta negatív diszkrimináció ne érhesse" - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter az Atomsorompó Szerződés (NPT) felülvizsgálati konferenciájának általános vitáján vett részt, majd argentin és bangladesi kollégájával, Santiago Andrés Cafieróval és A. K. Abdul Momennel, illetve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójával, Rafael Grossival találkozott.



Kiemelte: szerencsére több nemzetközi szervezet és ország is hasonlóképpen gondolkozik erről az ügyről, mint Magyarország. Hazánk és a NAÜ együttműködése példaszerű, a szervezet egyre fontosabb szerepet játszik a nukleáris energia békés, polgári célú felhasználásának megóvása érdekében. Bangladesben éppen atomerőmű építése zajlik, Argentína energiamixének pedig már most szintén fontos eleme a nukleáris energia - tette hozzá.



"Az argentin és a bangladesi külügyminiszterrel és a NAÜ főigazgatójával is megállapodtunk abban, hogy összefogunk annak érdekében, hogy a nukleáris energia semmilyen módon ne válhasson a világban jelenleg zajló politikai válság és politikai viták áldozatává" - fogalmazott.