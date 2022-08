Gazdaság

Kavosz: elindul a Széchenyi Kártya Program MAX

Elindul a hazai kkv-szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram, a Széchenyi Kártya Program MAX, a konkrét hitelkérelmeket várhatóan e hét közepétől lehet benyújtani a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a Kavosz Zrt. irodáiban - közölte a programot koordináló Kavosz Zrt. hétfőn az MTI-vel.



Közleményben a Kavosz hangsúlyozta, a kormány fontosnak tarja, hogy folyamatosan biztosítsa a Széchenyi Kártya Program keretében a kis- és középvállalkozásoknak a kedvező feltételrendszerű, támogatott finanszírozási forrásokat, és a kkv-szektor továbbra is a legalacsonyabb kamatok mellett juthasson forráshoz.



A Széchenyi Kártya Program MAX hitelei továbbra is kamatozással, évi 0,5-3,5 százalék nettó kamatszinten, a program üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek mellett érhetők el. Kiemelték, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX keretében bevezették a Széchenyi Energiakártyát, amelyet az energiaválság által érintett vállalkozások igényelhetnek egyéves futamidővel, és a normál folyószámlahitelrészhez képest még kedvezőbb, évi fix 1 százalék nettó kamattal.



A Széchenyi Likviditási Hitel MAX szabad felhasználású forgóeszközhitel a vállalkozás működéséhez szükséges forgóeszköz beszerzések finanszírozására a hitel hitelkiváltásra is felhasználható.



A Széchenyi Beruházási Hitel MAX szinte minden beruházási hitelcél finanszírozására alkalmas, az agrárszektorban is, a Széchenyi Lízing MAX hitelt a pénzügyi lízingügyletek finanszírozására lehet fordítani.



További információk és a részletes igénybevételi feltételek a www.kavosz.hu oldalon érhetők el - tájékoztatott a Kavosz Zrt.