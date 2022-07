Nébih

Mérgező anyag van ezekben a chipsekben, ne fogyassza el őket!

Tropán alkaloid szennyezettség miatt a Rossmann Magyarország Kft. visszahívja a 125 gramm kiszerlésű enerBiO Tortilla Chips tengeri só, illetve enerBiO Tortilla Chips paprika elnevezésű termékeket; ugyanennek a problémának a gyanúja miatt az Auchan Magyarország Kft. is visszahívja a 150 grammos kiszerelésű, natúr Auchan Bio Tortillát - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján csütörtökön.



Hozzátették, mindkét esetben valamennyi minőségmegőrzési idejű és tételszámú termék érintett az ügyben, ezért a Nébih kéri a vásárlókat, hogy ezeket a chipseket, tortillát ne fogyasszák el.



A visszahívott enerBiO Tortilla Chips-ek a Rossmann üzletekbe, a natúr Auchan Bio Tortilla pedig bármelyik Auchan üzletbe visszavihető. Utóbbinál jelezték az Auchan a termék árát blokk nélkül is visszatéríti.



A Nébih oldalán olvasható tájékoztatás szerint a tropán alkaloidok például: nadragulya, beléndek, csattanó maszlag, illetve kokacserje családokba tartozó növények toxikus hatású, másodlagos anyagcseretermékei. A növény minden részében megtalálhatók, így a magban is. Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarításánál, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi- és a vegetatív idegrendszer működését. Szájszárazságot, pupillatágulást, szívritmuszavart és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak.