Energia

A Mol kéri: mindenki csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van

Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az Indexnek adott interjút, melyben arra figyelmeztetett: elképzelhető, hogy egyes kutakon átmeneti készlethiány lép majd fel.



A hétvégén kezdődik a Mol Dunai Finomítójának tervezett karbantartása, ami azt jelenti, hogy leghamarabb szeptemberben indulhat újra a termelés. A mostani karbantartási munkálatokat - melyek két hónapig tartanak majd és mintegy 1200 szakember dolgozik rajta - másfél éve kezdték el előkészíteni. Ez garantálja, hogy a finomító továbbra is biztosítani tudja Magyarország és a térség zavartalan üzemanyagellátását - hangsúlyozta Ratatics.



A karbantartás költségvetése mintegy 8 milliárd forintot tesz ki, a tervek szerint pedig az üzemek fokozatosan indulnak majd újra: jelentős részük már szeptemberben, míg egy kisebb részük október végén, a karbantartás második üteme után.



Ratatics azt is elmondta, hogy bár a pozsonyi finomító felújítása a terveknek megfelelően már be is fejeződött és teljes kapacitással üzemel, a régió két másik finomítója - a schwechati és a cseh - is éppen karbantartás, illetve baleset miatt áll, a piaci lehetőségek pedig szűkösek, így elkerülhetetlennek látszik, hogy a stratégiai tartalékokhoz is hozzányúljanak.



Az ügyvezető igazgató beszélt arról is, hogy felül kell vizsgálni az árszabályozást, hogy esélyünk legyen megnövelni a szükséges import mennyiségét. "A piac torzul az ársapkával, és ez hosszútávon nem jó, kiváltképp az egyre gyakoribb visszaélések miatt. A meghatározott 480 forintos ár jóval kevesebb, mint a piaci ár. (...) A külföldi beszállítók ilyen feltételek mellett hosszú távon nem lesznek érdekeltek a magyar piac kiszolgálásában" - vélekedett.



Ratatics szerint elképzelhető, hogy egyes kutakon átmeneti készlethiány lép majd fel, ezért mindenkitől azt kérik, hogy csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van, hiszen csak így biztosítható a kellő mennyiség mindenki számára. A pánikvásárlás és a fölösleges spájzolás csak rontana a helyzeten - mondta Ratatics Péter.