Gazdaság

Magyarország további 700 millió köbméter földgázt vásárol Oroszországtól

Két célja van a mostani oroszországi látogatásnak, az egyik Magyarország energiaellátásának teljes biztosítása, a másik pedig annak kinyilvánítása, hogy hazánk minél előbb békét akar Ukrajnában - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Moszkvában.



A tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval tartott közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy a kormánynak az európai energetikai válsághelyzet közepette is kötelessége Magyarország ellátásának teljes biztosítása.



Mint közölte, ezért döntöttek a hosszú távú szerződésekben rögzített mennyiségen felüli 700 millió köbméter plusz földgáz beszerzéséről, ami "ha tetszik, ha nem, Oroszországból származó források nélkül nem lenne lehetséges".



"Lehet hiú reményeket árulni, lehet ábrándozni, lehet kommunikációs luftballonokat fújni, de a tény attól még tény marad, a fizikai valóság fizikai valóság marad, hogy orosz források nélkül ma ennyi plusz földgázt vásárolni Európában egyszerűen lehetetlen" - fogalmazott.



Hozzátette: menetrend szerint zajlik a gáztározók feltöltése, ennek szintje jelenleg az éves fogyasztás 27,3 százalékán áll, míg az európai átlag 17,3 százalék. "Normális időkben ez elég is lenne, biztonságot adna, de mindannyian tudjuk, hogy nem normális időkben élünk, ezért még biztosabbra kell mennünk" - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Magyarországon megtettek minden szükséges intézkedést az extra mennyiség fogadása és a pénzügyi források biztosítása érdekében. A következő hetekben napi mintegy 20 millió köbméternyi beszállítási kapacitás áll majd rendelkezésre erre a célra a déli útvonalon, illetve a Szlovákia és Ausztria felőli interkonnektoron.



Kitért arra is, hogy szakmai és vállalati szinten már zajlanak egy ideje a tárgyalások, azonban politikai megállapodásra is szükség van, márpedig a mostani találkozó célja épp az, hogy minél gyorsabban le lehessen zárni a folyamatot és mihamarabb megkezdődhessen a szállítás.



"Mindenfajta körülmények dacára el akarjuk azt érni, hogy Magyarországon senki ne kerülhessen méltatlan vagy kiszolgáltatott helyzetbe, legyen elég földgáz minden magyar ember, minden magyar család és minden magyar vállalkozás számára" - mondta.



A miniszter kijelentette, látogatása másik célja, hogy világossá tegye: Magyarország minél előbb békét akar Ukrajnában, a háború ugyanis tragikus következményekkel jár.



"Arra kérünk mindenkit, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a háború minél előbb véget érjen és minél előbb béke legyen. Azonnali tűzszünetet szeretnénk és béketárgyalásokat" - húzta alá.

Végül pedig leszögezte, hogy a magyar nemzeti érdekkel ellentétes lenne, ha a világ újra a blokkosodás irányába menne. "Nem akarunk újra olyan világrendet, ahol az egyik blokknak a perifériáján, egy ütközőzónában vagy egy ütközőzóna melletti területen találjuk magunkat" - hangoztatta.



Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, illetve Alekszandr Novak energiaügyekért felelős és Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Moszkvában.