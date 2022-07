Energia

Menczer: folyamatos a gáztározók feltöltése

Folyamatos a gáztározók feltöltése, az ország gázellátása, ahogy eddig is, biztosított - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Menczer Tamás azt mondta, hogy a tározók töltöttsége - kapacitásukhoz mérten - 44-45 százalékon áll, míg az ország éves fogyasztásához képest ez az arány meghaladja a 26 százalékot.



Az európai töltöttségi átlag 15 százalék alatt van, tehát "jelentős lépéselőnyben vagyunk" - fűzte hozzá.



A kabinet azzal bízta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy intézkedjen 700 millió köbméter, a már meglévő szerződéseken felüli gáz beszerzéséről. A miniszter ezt a munkát folyamatosan végzi, ezt a mennyiséget még be tudnák tárolni a tározókba - közölte Menczer Tamás.



Hangsúlyozta: az őszi és a téli hónapokra a gáztározók telitettsége megfelelő lesz.



Európában most nem az a fő kérdés, hogy mennyibe kerül a gáz, hanem az, hogy van-e elegendő és jut-e mindenkinek. "Nálunk van elegendő energiahordozó, érkezik a gáz folyamatosan, és azon is dolgozunk, hogy az ország energiabiztonságát megőrizzük" - mondta az államtitkár.



Az Északi Áramlat-1 gázvezeték leállásáról Menczer Tamás megjegyezte, hogy a helyzet súlyos, mivel Oroszország már a vezeték karbantartási munkálatainak kezdete és a szállítás felfüggesztése előtt is 40 százalékra korlátozta a kapacitást.



A munkálatok hivatalosan július 21-ig tartanak a vezetéken, de jelenleg senki nem tudja, hogy a határidő után valóban megindul-e a gázszállítás, és ha igen, mekkora mennyiségben - mondta az államtitkár.



Ha nem, akkor az "izgalmas helyzetet" teremt, elsősorban Németországban - tette hozzá.



Magyarországra két irányból érkezik az orosz gáz: a déli gázfolyosón - Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül - 3,5 milliárd köbméter jön, míg Ausztria felől további egymilliárd köbméter - közölte.



Menczer Tamás szerint most arról folynak a tárgyalások, hogy a teljes orosz gázmennyiséget átirányíthassák a déli gázfolyósóra.



Hangsúlyozta, hogy az európai gázfelhasználás 40-50 százaléka orosz forrásból származik, tehát ezt nem lehet az egyik napról a másikra kiváltani.



Valóban a háború "minden bajnak az okozója", de a helyzetet az unió szankciói csak tovább rontják - mondta.



Menczer Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hazugságnak nevezte, hogy a kormány nem tett semmit az orosz "gázfüggőség" ellen.



Míg 2010-ben a szomszédos országok közül Magyarországnak csupán kettővel volt gázvezeték-összeköttetése, jelenleg a hétből hattal van. Míg 12 évvel ezelőtt csak egy hosszú távú gázmegállapodása volt az országnak, jelenleg kettő van: egy Oroszországgal, egy pedig a Shell-lel.