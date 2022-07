Pénzügy

Hitelmoratórium: az MNB 700 panaszt kezelt eddig

Tavaly július óta 700, a törlesztési moratóriumhoz kötődő ügyfélpanaszt kezelt a jegybank ügyfélszolgálata és az intézményben működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), ezek közül számos esetben dőlt el az ügyfél számára kedvezően a jogvita - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-vel pénteken.



A tájékoztatás szerint az elmúlt egy évben - az általános információkéréseken túl - 543 lakossági ügyfélpanasz érkezett írásban, telefonon vagy személyesen az MNB ügyfélszolgálatára a banki törlesztési moratórium témájában. Ezen felül a jegybank szervezetén belül működő PBT 156 vitarendezési kérelmet kezelt. Ezek 23 bankot, pénzügyi vállalkozást vagy fióktelepet érintettek.



Az ügyfelek egy része a moratórium korábbi időszaka kapcsán egyebek közt azt sérelmezte, hogy a kilépésre vonatkozó nyilatkozatát a pénzügyi intézmény nem fogadta el vagy késedelmesen dolgozta fel. Egyes ügyféljelzések szerint a kezdeti időszakban extrém esetként előfordult, hogy a bank megtagadta a moratóriumból való kilépés lehetőségét.



Mások azt tették szóvá, hogy 2021 novemberében - a moratórium korábbi meghosszabbításakor - pénzügyi intézményük nem vette figyelembe a hosszabbítási szándékot kinyilvánító nyilatkozatukat. Többen pedig a lejárat nélküli konstrukciók (így a folyószámlahitelek, hitelkártyák) kamatának számítását kifogásolták. Tavaly szeptember végét követően - amikor a moratóriumot immár csak rászorultsági alapon lehetett igénybe venni - felmerültek a jogosultsággal kapcsolatos vitás ügyek is.



Példaként említették, hogy egyes fogyasztók szerint bizonyos törlesztőrészletüket a moratórium alatt is levonták. Mások esetében viszont annak ellenére tartották nyilván egy gyűjtőszámlán befizetett havi törlesztéseiket, hogy korábban kinyilvánították: távoznának a moratóriumból.



Az MNB minden esetben fellép a moratóriumhoz kötődő ügyfélsérelmek mielőbbi orvoslására - szögezték le. A PBT-hez beérkezett vitarendezési kérelmek nyomán számos esetben zárult egyezséggel, és a pénzügyi intézmény többletkifizetésével, kamat elengedésével, esetleg az ügyfél számára kedvező szerződésmódosítással a jogvita. Az ügyfélszolgálati jelzések nyomán emellett az MNB több esetben fogyasztói figyelmeztetést, folyamatos felügyelési lépést tett az adott pénzügyi intézmények felé, illetve a súlyosabb esetekben célvizsgálatot is indított.



Az MNB ősszel zárhatja le témavizsgálatát, amelyben 16 pénzügyi intézménynél tekinti át, hogy azok megfeleltek-e a moratórium jogszabályi előírásainak - közölték.

Felhívták a figyelmet arra: a továbbra is a moratóriumban maradók anyagi többletterhet, illetve hitelük futamidejének meghosszabbítását vállalják magukra. A még a fizetési stopban lévőknek - ha anyagi körülményeik megengedik - érdemes ismét megkezdeni a hiteltörlesztést. Ehhez semmit sem kell tenniük: ha nem adnak be újabb kérelmet a moratórium folytatásáról idén július 31-ig, akkor visszaáll korábbi törlesztőrészletük - ismertették.