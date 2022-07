Pénzügy

Kormány: a rezsicsökkentés mindenkinek fennmarad az átlagfogyasztás mértékéig

A rezsicsökkentés mindenkinek fennmarad az átlagfogyasztás mértékéig - emelte ki a kormány csütörtökön honlapján.



Azt írták: az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki havi 159 ezer forintot spórolhat meg a rezsicsökkentéssel. Csak az átlagon felüli többletfogyasztás után kell piaci árat fizetni.



Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki - hangsúlyozták, hozzátéve, egy év alatt az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett, és az áremelkedés tovább folytatódik.



A kormány rendkívüli intézkedésekkel biztosítja, hogy az országnak legyen elég energiája télen is, a rezsicsökkentés pedig fenntartható maradjon. A háztartások háromnegyedét továbbra is 100 százalékban védi a rezsicsökkentés. Csak az átlagon felüli többletfogyasztás után kell piaci árat fizetni - közölték.



Egy átlagfogyasztó - mint ismertették - ma havonta 7750 forintot fizet az áramért, ez a rezsicsökkentés nélkül 50 833 forint lenne. Az átlagos gázfogyasztás havi díja most 15 833 forint, ez a rezsicsökkentés nélkül 131 444 forint lenne. Az átlagfogyasztásig a jövőben is mindenki havi mintegy 159 ezer forintot - évi 1,9 millió forintot - spórolhat meg a rezsicsökkentéssel.



Áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. Gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti - írták, megjegyezve: azoknak a nagy része is, akik túl vannak a sávhatáron, "igen közel" vannak az átlaghoz, "tehát kis odafigyeléssel" a sávhatár alatt maradhatnak.



Az új szabály augusztus elsejétől lép életbe, ezt követően is az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra lesznek kiállítva a számlák. A számlázási rendszer technikai átállása előkészítés alatt áll, a technikai részletekről a fogyasztók időben tájékoztatást kapnak - írta a kormany.hu.